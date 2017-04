Con 3 millones de euros se reanudarán las obras del Palacio de Justicia, cuando haya Presupuestos

Noticias relacionadas Los funcionarios se hartan de los problemas informáticos en los Juzgados de Guadalajara En octubre de 2015, en vísperas electorales, se ponía la primera piedra del que habrá de ser futuro Palacio de Justicia de Guadalajara. Bajo un sol inusualmente inclemente para esa fecha del año, aquel día se mantenían firmes en el estrado el ministro Catalá y sus acompañantes, una casi completa relación de las autoridades póliticas y judiciales de la provincia.



El presupuesto final del edificio no debería alejarse de los 12.657.950 euros contabilizados para todas sus fases. La estructura que ahora se ve fue levantada en escasos meses por Constructora San José, la adjudicataria, mientras duraron los casi dos millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado. Cuando el dinero se acabó y a falta de poder librar más cantidades desde el Ministerio, el tajo se paralizó. De aquellos tiempos de febril actividad sólo quedan las grúas y algo de acopio de ladrillos.



La situación puede cambiar pronto, si Rajoy logra los apoyos suficientes en la Carrera de San Jerónimo para las cuentas del Estado de este 2017 que ya va por su cuarto mes. Son 3.100.220 euros los que en ese proyecto de presupuestos se contemplan para el Palacio de Justicia de Guadalajara en este ejercicio. La mayor cantidad, 4.100.720 euros, es la que se anuncia para 2018 y el remate llegará al año siguiente, con 2.064.540 euros. Todo eso si los plazos políticos y de la propia construcción se cumplen.



La quincena de juzgados que existen en la capital alcarreña, no todos en la Plaza de Beladíez, deberán encontrar ubicación antes de tres años al otro lado de la Autovía, a escasos metros del acuartelamiento del GEO. Esta vecindad es uno de los condicionantes del nuevo edificio, que no tiene acceso fácil desde la A-2, como sigue sin tenerlo el Ferial Plaza, por las exigencias de seguridad de los "geos".



Como ya se intuye en la amplia galería gráfica que acompaña estas líneas, el edificio constará de cinco plantas y otra más en semisótano, con un total de 12.382 metros cuadrados de superficie útil. Si los Presupuestos Generales del Estado lo permiten.