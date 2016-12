Con 110 puestos de trabajo arrancará su fábrica de Cabanillas el “Rey de las latas”

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

21/12/2016 No cabe uno mas.

jajajajajajajajaja, los presupuestos de mi bloque los voy a pactar con mi vecino URKULLU., me comunico con el en catalán (eso si en la intimidad del rellano), y si hace un referendun el del atico para no pagar la comunidad pues se la pagaré yo y le podnré la urnas.

Teniamos a Tontín y apareció Tonton.

Mas que nacionalista me da que eres bastante PROVINCIANO pero de pueblo.

Quizas tus amarguras sealiviarian mejor en una via de servico de Torija que en la urnas y viendo telediarios.

Como diría Torrente ¿nos hacemos unas p.......?

.





Yo sin oficio ni beneficio

20/12/2016 YO vivo y vivo bien de la política.

Nacionalistas son los sociatas que pactan con el PNV en el Pais vasco y el señor Iceta que esta a favor del referendum en Cataluña mientras aqui el Page es todo lo contraio por que le conviene... Seguro que YO vive de la política poruqe no tiene ni oficio ni beneficio como tantos políticos de esta provincia, CCAA, y demás. Aunque es entendible, si no fuera por la mamandurria de la política seguro que no vivirias tam bien... Yo

20/12/2016 Alcarreñin que se te ve tu desdicha.

Además de tontín vas de nacionalista como todos los amargados.

Yo recocozco que soy muy totno, pero me comparo contigo y llego a la conclusión que podía llegar a ser ministro de Rajoy o condejal de Roman.

Se feliz, disfruta de la famila y busca el amorque falta te hace.

Feliz navidad Félix

20/12/2016 Cuñadismo.

¿Es que hay alguien expidiendo carnés de cuñao por Guadalajara? Las cosas que se leen, madre mía. Oiga, José Luis, que las empresas privadas no ´´enchufan´´, contratan a quien consideran. Y no son precisamente dadas a meter a quien no merece un puesto. Buscan, por su interés, contratar a personas adecuadas. Que es una fábrica, no un almacén, necesitarán personal cualificado. Y oiga, que hablamos de una multinacional, no de un plan de empleo público para ´´quien lo necesita´´. No es una ONG.

jose luis

20/12/2016 Hasta arriba.

Cuando vea q dan trabajo a los q vivimos en cabanillas me lo creeré, sera tipo zara. Mucho bombo para tampoco platillo. Ya se encargaran de meter a la gente de todo tipo de enchufe, Y a los q lo necesitamos nos daran morcilla. Hasta la ...... estoy. Alcarreño

20/12/2016 Tontón.

Vaya, ´´Yo´´, mejora tu compresión lectora, que quedas muy ´´tontín´´ ¿en qué me he quejado yo, monguer?



Repito la pregunta, ¿en qué ha ayudado la JCCM para conseguir que esta empresa llegue a Cabanillas?



Siento si te molesta que te toquen a tu Page, pero es una pregunta bastante sencilla que busca saber por qué es la Junta la que hace el anuncio y desde Toledo, repito ¿han ayudado en algo o solo se apuntan un tanto que no les corresponde? dupon

19/12/2016 La Cercania a Madrid de momento no nos la pueden quitar.

El anuncio se hace en Toledo...diran los Norteamericanos ´´para ir desde dónde se va a instalar la fabrica (Cabanillas) a la Capital de esa región Toledo hay que pasar por la Capital de otra Comunidad, Madrid que a su vez es la capital de España)...esto no es muy lógico.

Seamos sinceros mande quién mande de lo poco bueno que tiene esta provincia y que no nos lo pueden quitar (como el agua del trasvase) es la cercania a Madrid del corredor del Henares, quiereo recordar como los PePeros anunciaron a bombo y platillo la llegada de Bimbo o Inditex a Cabanillas pero nadie asumió el cierre de Avicu, Heliocolor.. Yo

19/12/2016 vamos aver alcarreñito.

Y los dos tontines de siempre quejandose por todo.

¡¡¡ que inutilidad!!! vamos a ver

19/12/2016 otra mas o no da mas .

Otra mas para el equipo de gobierno, iban a ser quinientos empleos y mas y no se si llega a los cientos cincuenta que dicen, otra que te cuelo, sigue y toma

Alcarreño

19/12/2016 Dando la lata.

¿Exactamente qué ha tenido que ver la JCCM en la llegada de esta empresa?