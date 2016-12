Más de 4.000 deportistas trae a Guadalajara la Copa de España de Voleibol de Clubes

Del 27 al 30 de diciembre, Guadalajara se convertirá en la capital del Voleibol español gracias a la celebración de la Copa de España de Voleibol de Clubes.



El Palacio Multiusos y otras 16 instalaciones deportivas de la ciudad y de municipios cercanos albergarán la competición que trae como novedad más destacada un All Star de la Superliga Femenina de Voleibol.



La capital alcarreña será la sede oficial de la cuarta edición de este evento, que nació en 2013 "con vocación de futuro y con el reto de convertirse en referente nacional". Cuatro años después, "es una realidad y se ha convertido en una competición deportiva seria, en la que van a participar 244 equipos", ha señalado satisfecho Agustín Martín, presidente de la Real Federación Española de Voleibol.



El Ayuntamiento de Guadalajara ha acogido este martes la presentación oficial de este acontecimiento deportivo que, según los datos aportados, "va a tener un gran impacto económico en la ciudad". Se estima que la proyección de esta nueva cita con el Voleibol dejará en Guadalajara y en los municipios limítrofes cerca de 1,2 millones de euros.



Para los días de competición, se ha colgado ya el cartel de completo en establecimientos hosteleros de la ciudad y de ciudades cercanas como Alcalá de Henares.



El vicealcalde Jaime Carnicero, que ha comparecido acompañado del edil de Deportes Eladio Freijo, no ha escatimado elogios tanto al trabajo del concejal, como a la labor de la propia Federación Española de Voleibol "por apostar nuevamente por Guadalajara".



El Ayuntamiento de Guadalajara participa activamente en la celebración de esta cuarta edición de la Copa de España por "convicción", tal y como ha destacado el vicealcalde, y porque para el equipo de Gobierno del que forma parte "el deporte es uno de los pilares básicos de su acción de gobierno". Ha destacado además los logros que la marca Turismo Deportivo de Guadalajara ha conseguido en la ciudad. Hoy es un referente y es un factor determinante en la "dinamización y reactivación económica de la ciudad".



244 equipos, cerca de 4.000 participantes

La Copa de España de Voleibol deja las siguientes cifras: 244 equipos participantes, 64 más que en 2015; 76 árbitros, 25 más que el pasado año; más instalaciones deportivas, 17 en total; 45 pistas de uso simultáneo; 822 partidos, 50 voluntarios y más de 4.000 deportistas. A estas cifras hay que añadir la de familiares y amigos que acompañan a los jóvenes participantes.



Todo los participantes jugarán un mínimo de 5 partidos. Habrá cuatro grupos cadete femenino; cuatro grupos infantil femenino, y un grupo cadete e infantil masculino.

Como novedad destacada la primera edición del All Star de la SFV, las estrellas de la Superliga femenina, se darán cita en Guadalajara en un "acontecimiento para la historia", según los organizadores. La cita será el día 28, a las 20.30 horas, en el Palacio Multiusos de Guadalajara, "todo un espectáculo al más puro estilo de las ligas y grandes competiciones USA".



Desde la Federación Española de Voleibol, su presidente Agustín Martín ha destacado además el gran impulso que se está dando al deporte femenino gracias a la contribución de empresas como Iberdrola, colaboradora en este evento,"que se vuelca con el deporte femenino".



Paralelamente a la competición habrá numerosos actos sociales y deportivos. Un aspecto importante de la cita de la semana próxima serán los actos solidarios que se van a celebrar en torno a la Copa de España de Voleibol. Habrá un Set Solidario "por cada set conseguido en el campeonato, laCaixa donará un kilo de alimentos a Cáritas".



La tradicional Paella solidaria se celebrará coincidiendo con la jornada de clausura en las instalaciones del Multiusos se destinará también a Cáritas.



Habrá una importante presencia en las redes sociales. Los resultados de los partidos y cruces, así como la información relativa al evento se publicará en redes y en la web de la RFEV. Habrá tienda de artículos deportivos, concursos fotográficos y Teledeporte emitirá un resumen de la All Star y de la Copa de España.