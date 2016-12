Órdago del PP en el Ayuntamiento: que no cobre dietas el alcalde... ni ningún otro concejal

Temas relacionados Alfonso Esteban Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Engonga Guadalajara El Grupo Popular del Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una enmienda a los presupuestos generales para 2017, a través de la cual propone la supresión de las cantidades presupuestadas correspondientes al sueldo del alcalde y de un concejal del PSOE, la reducción de las asignaciones de los grupos políticos hasta llegar a los 50 euros por concejal y grupo, y la supresión de las dietas para todos los miembros de la corporación.



Esta será una de las cuestiones que será el viernes en el Pleno de la Corporación, que se ha convocado a una hora muy taurina pero sumamente inusual como son las cinco de la tarde, con lo que es de esperar que los debates se prolonguen hasta casi la media noche. Con todo, el Grupo Socialista y Ahora Guadalajara desvelarán su postura y expresarán su reacción este miércoles, en una rueda de prensa conjunta que han convocado tras conocerse la iniciativa del PP. Queda al margen esta vez Ciudadanos.



El portavoz del Grupo Popular, Armengol Engonga, ha señalado este martes que, a través de esta enmienda, se quiere dejar claro que "el Grupo Popular no tiene ningún interés en subir, en beneficio propio, las asignaciones de los grupos políticos". Idea en la que ha profundizado el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban.



Alfonso Esteban ha explicado que si en su día el equipo de Gobierno decidió reducir esa asignación fue debido al contexto económico negativo que se atravesaba. "Esta medida fue una de las que se adoptó de modo ejemplarizante y ahora, cuando la situación económica es muy diferente, se pretendía normalizar la situación".



El concejal 'popular' ha recordado que cuando se produjo esa reducción, el PSOE manifestó que se trataba de un intento de coartar y censurar la labor de la oposición por parte del equipo de Gobierno. "Ahora, sin embargo, se oponen a incrementar esa cantidad, a pesar de que en anteriores presupuestos presentaron una enmienda para pedir todo lo contrario. La reducción de las asignaciones que propone el PP supondría un ahorro de 42.600 euros".



¿Sin dietas?

El Grupo Popular también propone que se supriman las dietas para todos los concejales de la oposición. "¿Que no quieren dietas para el alcalde, porque también lo criticaron? Pues muy bien: nosotros decimos que no haya dietas para nadie. Es muy preocupante lo que se le está haciendo por parte de la oposición al alcalde de Guadalajara. Va a más allá de la crítica política. Es una crítica personal".



En este sentido, ha recordado que en el pasado pleno se propuso que tuviera una dedicación del 80% y una retribución de 60.000 euros, "la más baja entre las que han tenido los alcaldes de Guadalajara más recientes". "Tampoco la oposición admitió esa propuesta", insiste.



"La generosidad tiene que empezar por uno mismo, y la ejemplaridad también. Porque aquí hay una concejala del PSOE con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento que también cobra dietas de la Diputación, y además, hay otra concejala, también socialista, que cobra de la Diputación y además cobra dietas del Ayuntamiento", apunta.



Alfonso Esteban ha señalado que el Grupo Popular pondrá encima de la mesa esta enmienda. "No sé si prosperará o no, pero vamos a debatir a ver qué queremos los grupos políticos. El Grupo Popular no tiene ningún interés en recibir más cantidades para su mantenimiento. Nos sobra. Si se recogen los 50 euros es por la obligación legal de realizar aportaciones a los grupos políticos. Si no, la propuesta hubiera sido de 0 euros".



"¿No quieren que haya dietas para el alcalde? Pues que no haya dietas para nadie. ¿Que el alcalde no puede tener sueldo? Pues que algún concejal del PSOE tampoco lo tenga. Porque si el alcalde no merece tener sueldo, habría que empezar a hablar de algunos de los concejales de la oposición que reciben unas retribuciones para nada proporcionales a la dedicación que prestan al Ayuntamiento de Guadalajara", ha argumentado.



En este sentido, ha reiterado que el alcalde de Guadalajara no cobra "ni un euro" del Consistorio y que, a pesar de las "mentiras" difundidas por los grupos de la oposición, jamás ha cobrado cuatro sueldos.



Alfonso Esteban ha tachado de "indecencia permanente" el "ataque brutal que Ciudadanos, PSOE y Ahora Guadalajara están realizando al alcalde de Guadalajara; un ataque que no es político, sino personal. Además, ha calificado esta postura de "hipócrita y cínica".



Asimismo, ha aclarado, en contra de lo manifestado por algunos grupos, que en el presupuesto no figuran 75.000 euros para el sueldo del alcalde, sino 65.000 euros. "El hecho de que figure esa cantidad no quiere decir que el alcalde vaya a tener un sueldo del Ayuntamiento, pero lo que está claro es que si no hay crédito presupuestario, no podrá tenerlo de ningún modo, así que vamos a dejar de decir sandeces", ha concluido.



Las enmiendas presentadas por el Grupo Popular suponen un ahorro de 190.000 euros. Propone que 89.566 euros se destinen a políticas activas de empleo y el resto a medidas para favorecer la eficiencia energética.