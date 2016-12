¿Crees posible subir a las Tetas de Viana corriendo una maratón? Lo vas a ver el 14 de enero

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. zp

21/12/2016 anda ya.

El mes diciembre de 2006 el Consejo de Gobierno Castilla la Mancha declaraba el paraje natural de ´´ las Tetas de Viana ´´ en la provincia de Guadalajara como monumento natural de interés general.Ese interés general es el que nos ampara para que ciertas actividades que se pueden realizar en otros lugares no se hagan allí...eso es todo Flanagan...los parajes naturales no son circuitos de atletismo ni de BBT, creo yo. Si no sabes interpretarlo es cosa tuya. flanagan

21/12/2016 ¿que error?.

Para empezar, muy potito el publirreportaje que nos han endosado.



por otra parte, la citada actividad no tiene apariencia de crear ningun desastre medioambiental ni catástrofe biológica.



Parece que algunos se la cogen con papel de fumar o quizás es que hay cierta intención de convertir el medio natural en coto propio exclusivo en el que unos iluminados por que sí deciden quien va, quien pasa y que se hace o deja de hacer. Eric el Rojo de Hita

20/12/2016 una pasada.

Me parece una pasada que en un lugar dotado de una figura legal de protección se lleve a cabo una actividad deportiva de ese calibre, creo que el actual equipo de gobierno municipal está cometiendo el mismo error que el gobierno municipal anterior, es decir ninguna sensibilidad medioambiental ... Trillo es para mi el lugar provincial con mas biodiversidad vegetal de toda la provincia y no se merece tanto desastre medioambiental...lease tubería manchega, vacas en el río Tajo, circuitos de motocross, pistas asfaltadas y un larguísimo etc.. entre ellas estas pruebas deportivas que poco aportan a la conservación de este bello pueblo.