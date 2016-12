El Plan Astra podría mejorar en horarios y frecuencias, según están negociando Junta y ayuntamientos

Noticias relacionadas Ahora Guadalajara compara a Page con Cospedal a propósito del transporte en autobús El director general de Carreteras y Transportes del Gobierno regional, David Merino, está cerrando la ronda de contactos con los responsables municipales de los ayuntamientos por los que transitan los servicios de los autocares Astra a fin de negociar mejoras en horarios, frecuencias y servicios a partir del próximo ejercicio.



Al tratarse en algunos casos de mejoras que exigirán el incremento de las aportaciones económicas tanto municipales como regionales, la Dirección General está solicitando a los ayuntamientos la firma de una prórroga de aquellos convenios cuya fecha de vencimiento es diciembre de este año, según ha informado la Junta en nota de prensa.



"Estamos intentando que los servicios no caduquen porque no podrían prestarse, de ahí que tengamos que mantener vivos los convenios", ha afirmado David Merino, quien indica que está encontrando una "respuesta positiva" por norma general entre los alcaldes y concejales delegados a través de las comisiones de seguimiento o reuniones que viene celebrando durante los últimos meses con los representantes municipales.



Dichas reuniones se están empleando además para integrar las peticiones de las localidades por las que transitan las diferentes líneas del Astra, ya que no siempre son coincidentes.



La Consejería de Fomento confirma que en la ronda de contactos que ha mantenido Merino con los responsables municipales tanto por vía telefónica como personal, se han propuesto algunas modificaciones del servicio que "no son meros ajustes, sino de envergadura", indica el director general. Sumada a las fechas de finalización del ejercicio, esta circunstancia "nos obliga a modificar partidas que tenemos que plantear en el marco de un rediseño de la estructura presupuestaria", afirma Merino.



PRÓRROGAS DE LOS SERVICIOS

La Junta de Comunidades está estableciendo el compromiso de no extender las prórrogas de los servicios más allá de un semestre, marco temporal que considera suficiente para incorporar las modificaciones pactadas con todos los ayuntamientos y dotarlas de los créditos precisos en el nuevo presupuesto autonómico. Pasado ese período se firmarían adendas a los convenios actuales o nuevos convenios, en función de la profundidad de las modificaciones introducidas en la prestación de los actuales servicios.



David Merino ha expresado su convencimiento de que se llegará a un acuerdo "satisfactorio para todos" en la redefinición de los servicios que se vaya a acometer en los servicios que actualmente presenta el Astra y que fueron establecidos por el Gobierno regional anterior con notables reducciones de las expediciones originales de este servicio creado en 2010.



Merino considera que existe un "punto de equilibrio. Ése es el objetivo de la Consejería, afinar los servicios mediante el diálogo con los ayuntamientos para extraerle socialmente el máximo partido al dinero público que invertimos en el transporte público", ya que es económicamente deficitario tanto para los ayuntamientos como para el Gobierno regional.



A pesar de ello, David Merino apuesta por un sistema "cuya misión es conectar los núcleos de población del entorno de Guadalajara y Toledo con sus localidades de referencia, pensando prioritariamente en colectivos que no disponen de vehículo privado para sus desplazamientos, como menores de 18 años y personas mayores, sin olvidar el objetivo general de reducir el uso del transporte privado por razones medioambientales y de reducción del tráfico y de los problemas de aparcamiento en los cascos urbanos de las ciudades". Por esa razón, el director general confirma que la Consejería de Fomento "ya ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos por impulsar este sistema porque es útil y necesario".