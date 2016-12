Naviguad llega puntual y gratuito a Molina, Sigüenza y Guadalajara para los niños entre 3 y 12 años

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) La Diputación de Guadalajara vuelve a ofrecer este año 'Naviguad', el programa solidario de ocio infantil para estas vacaciones escolares para los niños entre 3 y 12 años, que incluirá actividades como hípica, atracciones electrónicas y cursos de robótica.



Este programa se desarrollará los próximos días 26 y 27 de diciembre en Molina de Aragón, el 29 y 30 en Sigüenza, en ambos casos en los respectivos polideportivos municipales; y en Guadalajara capital los días 2, 3 y 4 de enero de 2017 en los escenarios habituales del Polideportivo 'San José' y los exteriores del Complejo Príncipe Felipe.



'Naviguad' tendrá un carácter solidario y por eso desde la Diputación se anima a todas las personas a que participen en esta actividad llevando un kilo de alimentos no perecederos, que luego harán llegar a una ONG.



En esta edición se ha reforzado la seguridad de los participantes con, entre otras medidas, la incorporación de más monitores además de que todas las atracciones cumplan la normativa, como es preceptivo.



MÁS DE 130 ACTIVIDADES

En cuanto a las actividades, en total son más de 130 las que se llevarán a cabo, siendo novedosas la atracciones electrónicas como los cuatro simuladores de Fórmula 1 que se instalarán en el gimnasio del San José, la presencia de un fueraborda y vela de 6 metros o los cursos de robótica en Sigüenza y Molina, así como el refuerzo de la actividad hípica --con un cursillo básico sobre cuidado y alimentación de equinos--.



En detalle, en la pista central del San José se instalarán hinchables del Loony Tunnes, Vikingos, Multiobstáculos, Pista la jungla, tobogán Bob Esponja, toros Far West con movimiento, un tobogán de fantasía o la zona 'humor amarillo' --con versiones de los conocidos 'Wipe out' o 'la barredora'-- mientras que para los más pequeños en el frontón se ubicarán además de hinchables acordes con su tamaño una ludoteca con piscina de bolas y un circuito con animales eléctricos.



Por otra parte, en el exterior, en el campo de césped artificial se instalará el apartado hípico, y en la explanada una zona multiaventura, circuitos de bikes y karts, toro mecánico y futbolín humano. Y tanto en Sigüenza como en Molina, una versión algo más reducida en cuanto al número de estas atracciones, adaptada a las respectivas instalaciones.



Todas las jornadas se darán de manera ininterrumpida, de 11.00 a 21.00 horas, y serán gratuitas para los participantes.