Si has gastado más de 50 euros en Lotería, estás por encima de la media en Guadalajara

La provincia no destaca por su participación en el Gordo, con menos de 13 millones “invertidos”

A Guadalajara no le suele tocar la Lotería de Navidad... pero es que tampoco pone demasiado empeño en conseguirlo. Este año ha hecho una "inversión" algo mayor que en 2015, con un incremento del 2,3% en lo que hemos gastado en décimos.



Así, las cuentas oficiales hablan de un gasto provincial de 12.792.060 euros, lo que da una media de 50,59 euros por habitante. Nada que ver con los 115 euros de los burgaleses, los 130 de los leridanos... ni con los 213 euros de los sorianos, por poner algunos ejemplos que no pasen necesariamente por Madrid o Barcelona. Incluso el gasto per capita en el conjunto de Castilla-La Mancha es superior, ya que alcanza los 60,61 euros por habitante.