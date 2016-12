La lotera del Supersol de Guadalajara: “No me lo podía creer”

La Administración de Lotería que hay en el supermercado Supersol de Guadalajara ha vendido el segundo y un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad --el 4.536 y el 19.152, respectivamente-- y la responsable del establecimiento, Marina Calvo, ha dicho que no se lo puede creer. "No me lo podía creer, estoy muy, muy contenta", ha indicado.



Con la camiseta puesta y con muchas ganas de seguir en racha, Calvo se ha enterado de que habían vendido el segundo premio poco después de que saliera el quinto, que se lo ha anunciado su propio hijo.



La responsable de la Administración ha reconocido venden "fundamentalmente" en ventanilla más que por terminal, y en este caso está segura de que será de algún cliente que se lo habrá pedido aunque no recuerda.



QUINTO PREMIO

Esta misma Administración ha vendido 33 series del número 19.152, uno de los ocho quintos premios, según ha confirmado Miguel Fernández, uno de los trabajadores, que ha vivido en directo la noticia. "Lo estábamos siguiendo en directo y enseguida han empezado a llegar los medios de comunicación y a llamarnos".



Fernández ha indicado que los décimos de las series vendidas a través de esta Administración (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ), se han vendido entre la propia Administración del Centro Comercial Supersol y el Bar Don Ramón, ubicado en el centro de Guadalajara.

Fernández ha señalado que esta Administración ya había repartido algún premio de la Lotería de Navidad en años anteriores, si bien, desconocía el año puesto que los actuales propietarios se han hecho cargo del establecimiento hace "apenas un mes".



GRITOS DE EMOCIÓN

De otro lado, Maria Luz Fernández, trabajadora de Supersol, es una de las agraciadas del quinto premio, el 19.152, del que lleva un décimo que comparte con otras nueve personas de la peña La Chilaba de Azuqueca y al conocer la noticia no ha podido evitar dar gritos de emoción.



"Nos fuimos de cena y lo compramos, y se queda enterito en Azuqueca todo", dice refiriéndose que el décimo es compartido por diez compañeros, todos ellos de esta peña de la localidad de Azuqueca, que "seguramente" se darán el capricho de una nueva cena, tal y como nos ha apuntado la agraciada.



El pasado lunes María Luz compraba un décimo en la Administración de este supermercado junto a otras nueve personas de 'La Chilaba' de Azuqueca de Henares y se ha mostrado muy contenta. "Han empezado a decir que era un 2 y yo sabía que llevaba un 2".



Del mismo modo, ha afirmado que lo ha mirado en el móvil porque lo había enviado al grupo de la peña con los que comparte un décimo de lotería y lo ha visto.



Un número que había elegido después de vérselo al señor que iba delante de ella a la hora de comprarlo. Al enterarse se ha desbordado en gritos de alegría y un fuerte abrazo con la lotera de la Administración.