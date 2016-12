Guadalajara tiene una nueva sala de exposiciones

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha inaugurado este jueves la sala de exposiciones del espacio TYCE, situada entre la sala de conciertos 'Pedro Díaz' y las nuevas aulas que el Ayuntamiento, a través del Patronato de Cultura, ha construido para acoger las escuelas municipales.



Román ha definido esta sala como "un nuevo espacio para el arte", que abre sus puertas con una exposición compuesta por algunas de las obras presentadas en el certamen de pintura rápida que se celebra en Ferias y Fiestas, y en Artemático, organizado entre la Escuela de Arte y el Ayuntamiento de Guadalajara.



Además, el primer edil alcarreño ha recordado que "hace nueve años", cuando empezó su etapa de Gobierno, Guadalajara no contaba con ningún espacio propio y que, desde entonces, se ha inaugurado el Museo Francisco Sobrino y se está trabajando en la creación del Museo de la Ciudad en el Palacio de la Cotilla, lugar que ya acoge un espacio museístico dedicado a la figura del dramaturgo Antonio Buero Vallejo.



El espacio, después de las fiestas navideñas, será un lugar que registre "una gran afluencia de personas", pronostica Román, teniendo en cuenta que alrededor de 400 alumnos se trasladarán de La Cotilla a estas instalaciones.



Petición a la Junta, de nuevo

El alcalde ha aprovechado esta presentación para solicitar a la Junta de Castilla-La Mancha, "una vez más, la rehabilitación de las navas del Fuerte, en cumplimiento del convenio urbanístico".



"La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y la Junta no quieren cumplir, negando a la ciudad de Guadalajara el poder disfrutar de unos edificios que son ejemplo de la arquitectura industrial de finales de XIX y principios del XX. Es muy triste que una persona que ha sido concejal del Ayuntamiento de Guadalajara niegue a sus vecinos esta posibilidad y se empeñe en no cumplir", ha reprochado el alcalde.