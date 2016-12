El PP quiere hacerle un “regalo” de Navidad a Page: aprobarle los presupuestos, como en Asturias

El diputado del PP de Castilla-La Mancha Lorenzo Robisco ha pedido al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que se apoye en los 'populares' para sacar adelante los presupuestos del próximo año y no caiga en la "radicalización" de Podemos, imitando de este modo el acuerdo alcanzado entre el Gobierno socialista de Javier Fernández en Asturias.



En rueda de prensa, ha apuntado que no solo Javier Fernández ha alcanzado acuerdos de este tipo para sacar las cuentas, recordando que Guillermo Fernández Vara en Extremadura también se ha apoyado en el PP.



"Incluso Susana Díaz no ha querido irse con los radicales en Andalucía. Mal ejemplo da Page. Que mire a otras regiones con altura de miras donde aprueban los presupuestos y no se tienen que radicalizar como está haciendo él", ha esgrimido Robisco, pidiendo a la Junta que "no muerda la mano del PP y haga como sus compañeros, que lejos de morder se dejan llevar".



Respuesta socialista

El diputado del PSOE Miguel González Caballero ha respondido al 'popular' Lorenzo Robisco que el Gobierno de Castilla-La Mancha duda de que el Partido Popular regional fuera capaz de apoyar al Ejecutivo para sacar adelante los presupuestos del próximo año debido a su carácter "insolidario".



Así ha contestado en rueda de prensa después de que Robisco pidiera al Gobierno socialista "altura de miras" como a su juicio ha ocurrido en Asturias, donde el Gobierno de Javier Fernández se ha apoyado en el PP asturiano para dar luz verde a las cuentas del próximo ejercicio.



"Hoy tenemos aquí una derecha con nula responsabilidad social. Desconozco cómo es el PP en Asturias, pero aquí conocemos muy bien al PP insolidario que tenemos en esta región", ha añadido.



Igualmente, ha recordado que el PP en Castilla-La Mancha ha insistido en negar "cualquier propuesta" del Gobierno, como "más becas, mejores servicios públicos o generar ayudas contra la pobreza energética". "Vamos a tener siempre el 'no, no y no' del PP de Castilla-La Mancha".