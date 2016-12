Sol y temperaturas suaves hasta final de año

El fin de semana de Nochebuena y de Navidad y el resto de los días que quedan para terminar 2016 estarán marcados por las altas presiones en la Península y Baleares, por lo que en general se esperan cielos poco nubosos y con apenas precipitaciones, aunque las nieblas persistentes afectarán a la meseta norte y a zonas del noreste peninsular, donde no verán el sol, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz adjunto de la AEMET, Alejandro Roa, ha explicado que el anticiclón se quedará en España hasta final de año, por lo que, excepto en Canarias, donde podrá llover "algo", los cielos estarán poco nubosos y con temperaturas "más o menos altas" para la época.



Sin embargo, ha informado de que en la meseta norte y en zonas del valle del Ebro se formarán nieblas que serán persistentes y, por tanto, en esas zonas las temperaturas serán bastante más bajas que en el resto del país.



Por ejemplo, en Castilla y León, excepto en sus zonas de montaña, en Lérida y Huesca tendrán aviso por nieblas persistentes, sobre todo en las zonas del Cinca y el Segre, afluentes del Ebro. En esas zonas las nieblas persistentes seguirán hasta Navidad aunque podrían "levantar ligeramente durante el día".



En cuanto a las temperaturas, el día de Navidad las temperaturas rondarán los 15 grados centígrados en casi toda la Península, alcanzarán los 18 grados centígrados en puntos de Andalucía menos en las zonas de niebla, donde se quedarán entre 5 y 7 grados centígrados.



Roa ha precisado que por ejemplo en Valladolid y Zamora tendrán el día de Navidad 5 y 6 grados centígrados respectivamente, en Lérida alcanzarán los 7 grados centígrados, mientras en la cercana Zaragoza subirán hasta 14 grados centígrados.



En Canarias en Nochebuena y Navidad se esperan precipitaciones pero no serán muy abundantes e intensas, aunque podrá llover en todas las islas.



El viento soplará de componente este en Canarias y el litoral de Andalucía, con intervalos de intensidad fuerte en las islas y en el Estrecho, del noroeste en el nordeste peninsular y de componente oeste en el litoral gallego.



El portavoz ha señalado que después de la Navidad seguirá el anticiclón, que se quedará hasta final de año, con temperaturas suaves y prácticamente sin precipitaciones en casi toda España.



Igualmente, ha indicado que las nieblas "importantes" seguirán en las mismas zonas, al tiempo que las mínimas tenderán a bajar y se producirán heladas generalizadas en el interior peninsular y que serán muy intensas en zonas de alta montaña.



El portavoz adjunto no ha descartado alguna lluvia débil ocasional en los litorales de Galicia y Cantábrico y a partir del martes 27 no se descartan en el área mediterránea, con precipitaciones más probables e intensas en algunos puntos del litoral peninsular. A partir del 29 de diciembre aumentará la probabilidad de precipitaciones en Canarias.



Respecto a las temperaturas, ha dicho que no se esperan cambios importantes pero que descenderán las diurnas en el área cantábrica interior, en la cuenca del Ebro y subirán en zonas de Castilla y León mientras que descenderán en el área mediterránea y al final del año en Canarias. Las mínimas descenderán y se esperan, en general heladas débiles en el interior.



Por último, espera que en los últimos días del año el viento soplará a partir del lunes 26 de componente este en Canarias y litorales de Andalucía, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho, Alborán y Canarias desde el miércoles 28, día en el que empezarán a predominar las componentes este y sur en la Península y Baleares.