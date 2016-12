Ciudadanos da el apoyo necesario al PP para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara

Noticias relacionadas Órdago del PP en el Ayuntamiento: que no cobre dietas el alcalde... ni ningún otro concejal Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara José Morales Podemos PP PSOE Empezar un pleno a las cinco de la tarde de un viernes no parece lo más apropiado para garantizar un mínimo de entusiasmo en los intervinientes. Si, además, la sesión se celebra un 23 de diciembre, con la familia esperando para salir de estampida hacia las celebraciones navideñas, motivo de más para comprender lo heroico de que 25 concejales hayan aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara para 2017 y que no lo hayan hecho por asentimiento.



La cosa venía ya rodada y suavizada desde fuera del salón de plenos, tras el acuerdo del Grupo Popular con los dos concejales de Ciudadanos para aceptarles las peticiones que habían hecho en los últimos tiempos de cara al próximo ejercicio. Al final, los 14 votos que suman entre ambos grupos se han unido pasadas las siete y media de la tarde para aprobar el proyecto que a las cinco, hora muy taurina, había empezado a defender Alfonso Esteban en una prolija intervención.



Son 65 millones de euros los que el Ayuntamiento de la capital alcarreña podrá gastar, que ascienden a casi 68 si se suma lo transferido a los patronatos de Cultura y Deportes. Aunque esta vez lo más importante no era el detalle sino el posible debate y, sobre todo, el sentido del voto de los concejales de Ciudadanos, Ruiz y Bachiller.



De eso ya dio una idea que PP y Ciudadanos aprobaran juntos el techo de gasto, preámbulo imprescindible para el desarrollo de esta sesión. Ahora Guadalajara lo rechazó por convicción ideológica y el PSOE se abstuvo, por motivos menos claros para cualquiera que escuchara.



Para torcer la voluntad de entendimiento no valieron ni siquiera los amables dicterios que se propinaron Alejandro Ruiz y Alfonso Esteban: "No coincidimos en las formas y en los plazos", argumentaba el portavoz naranja dando a entender que pedían unas cuentas más claras y comprensibles. "Dice usted cosas que sientan cátedra, si supiera el trabajo que cuesta hacer un presupuesto diría otra cosa", le respondió más tarde Alfonso Esteban. "No soy yo, aquí todos sentamos cátedra cuando hablamos, señor Esteban", le replicó en su turno el representante de Albert Rivera en esta tierra.



Pellizcos de monja aparte, quienes más lamentarán lo acordado este viernes serán las del Asilo, que perderán 3.000 euros de ayuda por indicación de Ciudadanos, que prefiere que ese dinero vaya a políticas de envejecimiento activo.



Para José Morales, por Ahora Guadalajara, estábamos ante "un presupuesto lleno de inercia", consideración más propia de la Física que de la Política si no hubiera añadido acto seguido que el proyecto presupuestario del PP llegaba con "ideología implícita", por asumir el pago de la deuda, cuestión que le llevó a dictaminar que "miramos antes al Ministerio de Hacienda que a la ciudad de Guadalajara". Entre sus lamentos no faltaron clásicos como la petición de que no se financie con dinero municipal la tauromaquia y la insistencia en reclamar una Biblioteca Municipal.



Con Pilar Cuevas como circunstancial portavoz ante un silente Daniel Jiménez, el PSOE consideró que se "podría hacer más por las personas desempleadas", por esos 5.821 vecinos en paro con los que cerró el mes noviembre en la ciudad. Intentaron que un millón de euros fuera a planes de empleo y así pasar de 20 a 240 beneficiarios. A cambio, recibieron un variado surtido de reproches de Alfonso Esteban, incluida la noticia de última hora que dejaba en 16 los 64 trabajadores de talleres de empleo pedidos y concedidos tan a la baaja según los criterios aplicados por la Junta para con este Ayuntamiento. Cuevas no dejó de criticar por "superfluos" los gastos en Publicidad y Propaganda. Tampoco había demasiados periodistas presentes para afeárselo. Cada vez quedan menos.



A las 19.34 horas del 23 de diciembre de 2016 el alcalde de Guadalajara, Antonio Román Jasanada, levantaba la sesión con un ¡Feliz Navidad! Fue el mejor deseo de cuantos se dijeron en voz alta en dos horas y media de pleno.



Queda para la historia que toda la oposición sólo se unió para tumbar la propuesta del PP que reclamaba el fin de las dietas para todos los concejales del Ayuntamiento de Guadalajara. No consta tampoco que ninguno de los ediles "populares" lamentara especialmente esa esperada derrota. Las caras no reflejaban decepción. Sería por la Navidad, días antes de los Inocentes.



Los números del Presupuesto y su justificación

El presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara asciende a 65.006.518 euros, lo que supone un 1,06% más que en 2016. El consolidado es de 66.769.618 euros, un 1% más que en el ejercicio anterior.



Alfonso Esteban ha destacado que dicho presupuesto se caracteriza principalmente porque "apoya preferentemente a las personas más necesitadas de Guadalajara o a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad". "Cumple con el objetivo político de ser un presupuesto con una vocación eminentemente social, colaborador con otras administraciones en la lucha contra el desempleo y que prioriza las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad".



Dentro de las políticas sociales, se incorporan tres líneas de ayuda de emergencia social. Al IBI Social, puesto en marcha hace unos años y que en 2016 se incrementó en un 71,4% y en 2017 un 31%, respecto a 2016. En total, la subida de los dos últimos años asciende al 124%, según el Ayuntamiento.

Esta línea se suma el denominado 'Agua Social', que irá destinado a ayudar a familias con bajos recursos a pagar el recibo del agua. Además, se establece una línea de ayudas dirigida a combatir la pobreza energética. El objetivo del equipo de Gobierno local es evitar que algunas familias sufran cortes de suministros básicos.



En los presupuestos de 2017, la política social y de familia volverán a compartir protagonismo con las políticas para el fomento del empleo, que experimentarán un incremento del 8,3% conjuntamente, un 25% más que en 2015. En total se destinará 5,5 millones, según ha defendido el Consistorio.



El Ayuntamiento de Guadalajara seguirá incidiendo en la dinamización de la actividad económica de la ciudad a través de iniciativas como 'Impuestos Cero'. En 2017 se volverá a destinar a este fin la misma cantidad que en 2016: 100.000 euros, dado que lo consideran un modo de estimular la economía y el empleo de Guadalajara.



Esta iniciativa va en clara sintonía, según el Ayuntamiento, con la Estrategia del Casco Histórico que se presentó hace un año y que se ha traducido en un incremento de las plazas de aparcamiento en esta zona de la ciudad, en reformas integrales de diferentes calles, en la dinamización hostelera y comercial, en ayudas económicas y sociales, en propuestas de modificación del POM y mejorar la edificabilidad, y en ayudas para la rehabilitación del centro.



La lucha contra el cambio climático también tiene su reflejo en los presupuestos 2017 a través de acciones dirigidas a mejorar determinadas zonas verdes de la ciudad (eje Concordia-San Roque, entre otros), a realizar nuevas plantaciones de árboles, a fomentar el uso racional del agua y de la energía, entre otras. Ese criterio de eficiencia energética será, de hecho, el que primará en la construcción de nuevas instalaciones deportivas, como los futuros campos de fútbol de la Fuente de la Niña. Además se incorporarán nuevos vehículos a la "flota verde" municipal, explica el Ayuntamiento.



La partida de Personal se incrementa en 1 % con respecto a 2016 debido a la nueva Relación de Puestos de Trabajo, que se espera que vea la luz en 2017, y a la "importante" Oferta Pública de Empleo que se ha sacado por parte del Consistorio.



Por otro lado, se incrementa un 5,3% la transferencia al Patronato de Deportes y un 3,6% al Patronato de Cultura. A seguridad y orden público se destinarán 5,6 millones.



Se destinarán 254.000 euros a Patrimonio Municipal de suelo. Se pavimentarán diferentes vías de la ciudad como la calle Sigüenza, Avenida de Barcelona, la conexión Doctor Creus y calle Cádiz (si se superan los escollos existentes), la Cuestra de Hita, la calle Valencia, la calle Constitución y la calle Cifuentes. Estas cuatro últimas han sido las calles elegidas a través de los 'Presupuestos participativos'. A este fin se destinarán 700.000 euros.



Por otro lado, se recuperarán diferentes restos urbanos de la ciudad, como los situados en el Alamín, y se mejorarán diferentes parques y zonas verdes, como el eje de la Concordia-San Roque, el parque de la Fuente de la Niña o el de la calle Cádiz. Se invertirán 500.000 euros en este concepto.



Los centros sociales recibirán una inversión de 100.000 euros y el Palacio de la Cotilla y el Alcázar, 300.000 euros. A ellos se suman los 50.000 euros que se destinarán al zoo y los 850.000 euros que se invertirán en las instalaciones deportivas. Con esta cantidad, entre otras actuaciones, se renovarán las pistas de atletismo, se construirán los nuevos campos de fútbol de la Fuente de la Niña, se creará un centro de ocio deportivo en Manantiales y se renovarán las instalaciones deportivas de los barrios anexionados.

Por último, se renovará el gestor de contenidos de la web municipal (45.000 euros) y se destinarán 60.000 euros a la flota verde.



El pleno ha aprobado este viernes una enmienda de las presentadas al presupuesto por Ahora Guadalajara y otra del Grupo Socialista.