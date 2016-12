Pasan lista y no encuentran a los concejales del PSOE

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Opinión Ni en tiempo de Navidad afloja la tensión política en el Ayuntamiento de Guadalajara... y eso que la cosa no está como para ir todos los días con el cuchillo entre los dientes, dado el buen conformar de Ciudadanos para que la cosa municipal vaya tirando.



Aun así, en el Grupo Popular andan molestos y aspavientosos por la "ausencia total de los concejales del PSOE en los actos municipales", pues no dudan en recordar que “en los 50.000 euros de sueldo que perciben los concejales socialistas, va incluida la asistencia a dichos actos”, también en referencia a los organizados estos últimos días.



Puestos a la tarea de pasar lista, les han echado de menos a Daniel Jiménez y sus muchachos en todas estas convocatorias:

- Inauguración del mercado tradicional navideño de la Plaza Mayor.

- Inauguración de la exposición de Luis Gamo en el Museo Sobrino.

- Encuentro navideño organizado por la Asociación de Vecinos Eras del Canario-Colonia Sanz Vázquez.

- Inauguración del Museo del Club de Atletismo Unión Guadalajara en el parque de La Concordia.

- Media Maratón y 11 kilómetros populares.

- II Ciclo de Villancicos.

- Pregón de Navidad (donde admiten que sí asistió una concejala del PSOE).

Entre las habituales discusiones y rabietas más la novedosa costumbre de pasar lista, como para no considerarlos como niños... Deseemos que, por aquello de bajar la tensión, al menos el gordo ese de la Coca-Cola les haya traído bastantes regalos esta Navidad. Para que se entretengan, mayormente.