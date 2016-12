Intentan incompatibilizar a Cospedal, sin mucho éxito, desde dentro del propio PP

Temas relacionados PP Cospedal Varios dirigentes del PP consultados por Europa Press coinciden en que el partido debería avanzar en la incompatibilidad de cargos institucionales y del partido, "una demanda ampliamente compartida por las bases de la formación" según esa fuentes y que, sin embargo, no se ha incluido en la Ponencia Política y de Estatutos que se debatirá en el XVIII Congreso Nacional de febrero.



Los interlocutores 'populares' consultados por la agencia reconocen que abrir este debate pondría la lupa sobre situaciones que afectan a destacados cargos del partido, como la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que es a su vez ministra de Defensa del Gobierno de España y presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha.



Pese a que se da por hecho que habrá enmiendas sobre este asunto en el cónclave de febrero, la ponencia de Política y Estatutos que coordina Fernando Martínez-Maillo ha dejado intacto este capítulo en ese documento. Las normas internas del PP establecen que "con carácter general, no podrá desempeñarse más de un cargo territorial de presidente o secretario general en el partido, ni acumularse a éste más de un cargo de representación institucional, local, autonómica o nacional".



Además, añade que "se considera compatible, por su propia naturaleza constitucional, el desempeño de los siguientes puestos: corporaciones locales y provinciales; parlamentos y gobiernos autonómicos; Cortes Generales y Gobierno de la Nación". Precisa después que "la condición de senador es compatible con un cargo de presidente o secretario general y otros en corporaciones locales o provinciales, o en parlamentos y gobiernos autonómicos, pero no con estos dos últimos simultáneamente".



Los Estatutos señalan también que la condición de diputado al Congreso o al Parlamento Europeo es "incompatible con el desempeño de cargos de presidente o secretario general insular, provincial o autonómico y con los de alcalde, presidente de Diputación provincial, consell o cabildo insular". Eso sí, el Comité Ejecutivo puede autorizar "excepciones" que, "en supuestos extraordinarios, puedan demandar los intereses generales del partido".



"UNA PERSONA, UN CARGO"

Sin embargo, cada vez son más las voces en el partido que, con sordina por ahora, demandan un mayor clarificación de las incompatibilidades por entender que el sistema actual sigue permitiendo a una misma persona acumular varios cargos.



Según señalan, lo lógico sería que se aplique el principio "una persona, un cargo", sostienen esas fuentes de la formación.



"La acumulación de cargos es mala", resume un veterano dirigente 'popular', que advierte de que al final la idea que se está transmitiendo al ciudadano de a pie es que el político está en política para "ganar dinero" y no para atender a los intereses generales de la gente y resolver sus problemas.

Precisamente éste fue uno de los asuntos centrales de la Conferencia Política que el PP celebró en julio del año pasado. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, presentó en ese foro una ponencia bajo el título 'Abrir los partidos políticos: nuevas fórmulas de participación", en la que defendió 'una persona, un cargo', ya que los ciudadanos piden "dedicación exclusiva". Esta tesis al final no se ha incorporado por ahora al documento que irá al cónclave de febrero.



Por otra parte, la ponencia de Estatutos que irá al Congreso del PP de febrero tampoco ha entrado a regular la limitación de mandatos, por entender que esa cuestión debe ser una decisión individual del político en función de sus circunstancias y situación, indican las fuentes consultadas.



Sin embargo, en la Conferencia Política que el PP celebró hace año y medio sí que se apuntó en la línea de limitar los mandatos al frente de los gobiernos, poniendo un periodo de ocho años, "siempre con la excepción" de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes que tienen su propia "idiosincrasia, muy especial", según manifestó entonces públicamente Juan Manuel Moreno.



El PP también hace caso omiso al pacto de investidura que firmó a finales de agosto con Ciudadanos para convertir a Mariano Rajoy en presidente. En ese documento, en el apartado de regeneración democrática, se habla de limitar mandatos "a un máximo de ocho años o dos mandatos".

En el punto 96 del pacto se dice textualmente: "Establecer el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección. En el seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, se procurarán las fórmulas precisas para regular este compromiso".