Antes de que compres el pescado o el marisco de fin de año te quieren dar la charla en Guadalajara

Temas relacionados Consumo Economía Guadalajara Ecologismo Medio Ambiente España ocupa el tercer puesto europeo de consumo por persona y año de pescado y marisco. Para los conservacionistas, el estado actual de las pesquerías españolas es altamente preocupante y es por ello que mucho del pescado que venimos consumiendo proviene de países en desarrollo.



"Es importante el poder que tenemos como consumidores para revertir esta situación, que no solo afecta a nuestros mares y nuestra economía, sino que además está dañando otros ecosistemas marinos. El futuro de la pesca no es nada halagüeño, los científicos estiman que si no se produce un cambio radical en la gestión pesquera esta actividad desaparecerá en unos 30 años", resaltan los organizadores de esta conferencia.



En la charla se enseñarán los tipos de captura para diferenciar cuáles son sostenibles y cuáles no, se enseñará también una aplicación para dispositivos móviles que ha lanzado hace pocos días la ONG WWF para ayudarnos a elegir un pescado y marisco sostenible; se hablará también del etiquetado que marca la UE y cómo comprender la información que este nos ofrece.



La charla será impartida por el socio de El Rincón Lento Sergio Leal, que ha formado parte del voluntario medioambiental en distintas organizaciones WWF y Urgenda, trabajando en campañas como "Viaje al centro del Océano", "Fishforward" a bordo de un barco solar, "SOSDoñana", "La Hora del Planeta", "BigJump", diversas plantaciones en la finca de Castillejos en Guadalajara, la protección de las rutas que utilizan los cetáceos en el norte de Noruega y en otros proyectos medioambientales.