Los okupas de un bloque de Alovera se vienen a Guadalajara para exigir que no les corten más la luz

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha convocado una concentración para este miércoles, día 28 de diciembre, en la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara, para reclamar la paralización del corte de energía eléctrica que viene afectando últmamente a los pisos donde habitan. La falta de fluido eléctrico alcanza a 68 viviendas de un bloque de aún reciente construcción, en la calle Valbueno.



Será a las cinco de la tarde y a muy escasos metros de la oficina del Banco Sabadell en la capital alcarreña donde todo esto ocurra. Este banco catalán es el propietario de esas viviendas, como resultado final de la quiebra de la promotora que los construyó y que no pudo comercializarlos por el estallido de la burbuja inmobiliaria.



Las críticas y las quejas se dirigen, con todo, hacia Iberdrola, a la que los okupas y la plataforma que los apoya piden "que negocie un acuerdo que garantice que estas familias puedan asumirlo y que puedan así acceder a su derecho a vivir en condiciones dignas con acceso a la energía".



"Estas 68 familias se encuentran sin suministro eléctrico ni acceso a ninguna fuente de energía desde el mes de agosto, momento en el que Banco Sabadell resultó adjudicatario por vía judicial de dicho edificio tras lanzamiento hipotecario contra el anterior propietario", sostienen desde la plataforma.



En declaraciones a LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, un portavoz de la entidad catalana argumenta, en cambio, que "“Banco Sabadell está en permanente contacto con el Ayuntamiento de la localidad para llegar a una solución habitacional para estas familias. De hecho, ya se han gestionado una treintena de alquileres sociales. Asimismo, la comunidad de inquilinos está en proceso de constituirse como tal, para poder dar de alta los servicios comunitarios”.



La versión de la plataforma insiste en que tanto Banco Sabadell, como propietario del edificio, como Iberdola "hasta día de hoy no han realizado acercamiento hacia las familias en búsqueda de una solución al problema de acceso a energía, mientras los únicos hechos reales y constatados son que el edificio al completo se encuentra sin suministro eléctrico obligando a las familias a padecer frío y oscuridad total desde hace cuatro meses, incluidos menores y personas dependientes que se encuentran residiendo en la misma finca".



Varias personas consultadas sobre este caso resaltan que desde hace tiempo el Ayuntamiento y el propìo banco implicado estarían trabajando en la gestión de alquileres sociales, para lo cual se habría contado incluso con un mediador en Alovera. Una fuente de los convocantes ha esgrimido, a preguntas de este periódico, que esos eventuales alquileres sociales "están bloqueados", al tiempo que ha subrayado la coincidencia en el tiempo de la asunción de la propiedad por parte del Banco Sabadell y el corte de suministro eléctrico por Iberdrola, el pasado mes de agosto.



A falta de aclaración por parte de la suministradora, que no ha podido ser obtenida por este diario, parece confirmado que la compañía eléctrica está buscando resarcirse aunque sea solo en parte de la energía que durante muchos meses fue tomada de modo fraudulento, con "puentes", para dar corriente a los referidos pisos, a cuyos ocupantes les estaría reclamando en torno a los 2.000 euros por vivienda okupada.



Desde la plataforma consideran que Iberdrola estaría intentando con esa cantidad recuperar también parte de la luz de obra que quedó pendiente de abonar por el concurso de acreedores de la promotora.