Cabanillas del Campo tiene más puestos de trabajo que vecinos empadronados

Temas relacionados Economía Empleo Cabanillas del Campo Las más de 450 empresas que actualmente alberga Cabanillas del Campo generan actualmente más de 10.000 puestos de trabajo, de ellos la mitad al menos vinculados con la logística, una cifra total que supera el número de habitantes que residen en el municipio con mayor renta per capita de Castilla-La Mancha.



Así lo confirma el alcalde de esta localidad del Corredor, José García Salinas (PSOE), para quien, aunque es un hecho relevante la reducción de desempleo en la localidad en la última legislatura en casi un 30%, pasando de 900 a 600 desempleados, sin embargo, cree que todavía no se ha salido de la crisis.



Recientemente, acompañado del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el regidor de este municipio del Corredor presentaba la futura ubicación en la localidad de una nueva empresa de fabricación de latas para bebida que dará trabajo a 150 personas, iniciativa a la que Salinas suma nuevos proyectos de empresas próximamente.



El alcalde ha reconocido igualmente que si bien la ubicación de Cabanillas es "ideal" para muchos proyectos empresariales, y así se vende "a las empresas interesadas", tiene otros "atractivos indiscutibles" como es el hecho de que este municipio registra uno de los gravámenes más bajos del Corredor en el pago de impuestos como el IBI o el IAE.



Para Salinas, este hecho favorece la implantación de nuevas empresas como es el caso de Ball Beverage Packaging, y a ello se suma la exención de hasta el 50% en el IAE a aquellas que contraten vecinos de la localidad. "Creemos que es mejor recaudar menos dinero pero tener que gastar menos en Servicios Sociales", ha señalado.



Según ha explicado, en el caso de Ball Packaging, en su decisión han influido razones como la confianza y agilidad en los trámites proporcionada desde el Ayuntamiento, y sobre todo los bajos impuesto en el ámbito industrial ,algo que para Salinas ha sido un factor muy "determinante".



De momento, la empresa tiene ya la licencia de movimiento de tierras y la idea es que la primera lata de la bebida que salga sea de Cabanillas, a principios de 2018, ha matizado.

El primer edil ha insistido que aunque las contrataciones corren a cargo de la empresa, desde el Servicio Técnico de Empleo en el Ayuntamiento llevan varios meses trabajando con gente de la localidad, y además se trabaja con diferentes centros educativos de la provincia.



Ha asegurado que aunque la fábrica "consumirá mucha agua", no es contaminante ni genera el mayor problema, pero ha reconocido que ha habido que pensar en hacer un tratamiento especial de la depuradora porque "hay algunas de las partículas dentro del proceso de depuración que tienen alguna peculiaridad".



En todo caso, ha dejado claro que la localidad "está preparara" para dar servicio de agua potable a más de 30.000 personas.



Por otra parte, recientemente ha salido publicado en el Boletín Oficial de la provincia la enajenación de una parcela municipal y ya hay algunas empresas interesadas en adquirirla a precio tasado.



Al margen, ya hay también varias compañías interesadas en ubicarse en los polígonos de Cabanillas, y ello supondrá algunas contrataciones nuevas de puestos de trabajo.



Más suelo industrial

El Ayuntamiento de Cabanillas tiene previsto en los presupuestos que aprobará el próximo 30 de diciembre una partida de 100.000 euros para un nuevo polígono industrial.

A Salinas le gustaría que los nuevos puestos de trabajo que se creen en el municipio sean de mayor calidad teniendo en cuenta que, tal y como ha reconocido, "muchos trabajadores siguen siendo pobres", y eso es porque en su opinión, "el sector de la logística, hoy por hoy, da para sobrevivir pero no da para mucho más".



Añade a este problema el hecho de que gran parte de la plantilla que se coge en muchos puestos de trabajo cuando cumple los 40 o 45 años han sufrido "tal desgaste físico" que se sustituyen por nuevos empleados, "Nos encontramos con personas trabajadoras sin formar pero con mucho desgaste físico que van a tener muy difícil tras ser despedidos volver a incorporarse al mercado laboral", ha afirmado.



Para Salinas se trata de un tema "serio" que debe hacer pensar y trabajar en la línea de ayudar a la creación de empresas basadas en un modelo de I+D+I "Esperamos se pueda recordar tiempos pasados en los que entrabas en una empresa y te podías mantener", ha añadido.



En todo caso, para Salinas, la logística es importante porque "mueve mucho dinero" pero no cree que sea la única solución y más teniendo en cuenta que muchos contratos todavía se hacen a través de ETT.



Pero si tiene que hacer balance del año que ahora concluye, considera que, en términos generales, ha sido "fructífero para el municipio porque han reducido la deuda", y está convencido de que en el 2018 Cabanillas "dejará de tener un sólo euro de deuda".



Para el alcalde cabanillero, la gestión económica es "importantísima" y su objetivo pasa por cumplir con el techo de gasto priorizando siempre la solidaridad y el empleo.