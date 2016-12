Román interpreta que Ciudadanos, PSOE y Ahora Guadalajara están contra la continuidad del zoo

Noticias relacionadas Guadalajara prohíbe los circos con animales y el alcalde se cuestiona qué hacer con el Zoo municipal Zoo o no zoo, esa es la cuestión Una cría de aguilucho, encontrada en Anguita, ya se recupera en el Zoo de Guadalajara El futuro de algunas especies de rumiantes pasa por lo que se hace en el Zoo de Guadalajara Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Francisco Úbeda El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha visitado este martes las instalaciones del zoo de Guadalajara, que han sido objeto de varias mejoras mediante dos talleres de empleo, que comenzaron el 1 de julio.



Antonio Román ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el zoo tenga que cerrar sus puertas a raíz de la petición realizada por Ciudadanos, PSOE y Ahora Guadalajara a través de una moción aprobada en pleno con los votos en contra del PP, que pedía la prohibición de circos con animales en Guadalajara para evitar su maltrato en cautividad.



“Me preocupa que la nueva ordenanza que se está redactando como consecuencia de la moción que aprobaron Ciudadanos, PSOE y Ahora Guadalajara derive en el cierre del zoo. Con esa moción pedían que a la ciudad no vinieran circos con animales al estar éstos fuera de su hábitat natural. Esta premisa también es extrapolable al zoo. Por eso, me preocupa salvar el zoo, dado que tengo a tres grupos políticos en contra”, ha señalado”.



El alcalde ha recordado que el zoo de Guadalajara es una de las instalaciones municipales que más visitas reciben al año. A través de los colegios y otros colectivos ha atendido a unas 12.000 personas, número que asciende hasta los 50.000 si se contabilizan las visitas particulares.



Trabajos durante medio año

Los talleres, con una duración de seis meses, ya han concluido. El primero de los talleres ha estado dedicado a la reparación y mejora de los recintos. El segundo, a la mejora del hábitat y del paisaje. En ambos casos han participado 17 alumnos y cinco monitores.



A través del primero se ha intervenido en diversos espacios, pero de forma especial, en los recintos de los osos y lobos. En el taller de mejora del hábitat y del paisaje se realizado trabajos de jardinería y enriquecimiento ornamental del zoo. Además se ha creado una zona de juego infantil, se ha adecuado el merendero y se han reparado las zonas de baño de los osos y lobos.



Gracias a estos talleres, los participantes pueden obtener los certificados de profesionalidad en las especialidades de actividades auxiliares en vivero, jardines y centros de jardinería y operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. La formación profesional que han recibido los participantes, se ha completado con otras actividades formativas relacionadas con la prevención en riesgos laborales, informática, sensibilización medioambiental, perspectiva de género, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y orientación para el empleo.



Los talleres han sido subvencionados por la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Guadalajara, que ha aportado dos terceras partes del presupuesto total, es decir, 273.000 euros. La Junta aporta 156.493 euros.



El alcalde ha estado acompañado por la concejala de Empleo, Isabel Nogueroles, y el concejal delegado del zoo, Francisco Úbeda.