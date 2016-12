La azudense Aurelia Jerez deja la presidencia de la Plataforma de la Dependencia

Noticias relacionadas La Plataforma le chafa el optimismo sobre la Dependencia a la Consejería de Bienestar Social La Junta da por recuperada la Dependencia en Castilla-La Mancha tras las restricciones de Cospedal Temas relacionados Castilla-La Mancha Dependencia Aurelia Jerez ha presentado su dimisión como presidenta de la Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha por "motivos personales", según lo indica la propia Jerez en su página de Facebook.



Posteriormente, en declaraciones a Europa Press, Jerez ha indicado que ha tomado esta decisión porque necesitaba "parar, respirar" y recomponerse "mentalmente" ante el "desgaste físico y emocional" que supone desempeñar este cargo.



"He estado un año pero como miembro de la Directiva y portavoz en Guadalajara, muchos años más", ha señalado, para agregar que tiene un hijo gran dependiente y que sentía que "no llegaba a todo" y que debía hacer más y no podía.



Del mismo modo, ha apuntado que entiende que su dimisión como presidenta de la Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha implica también dejar el cargo como responsable nacional de Plataformas en Defensa de la Dependencia.



Respecto a su eventual sucesor, ha explicado que será algo que decidirá la Directiva de la Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha. "Estoy convencida de que hay gente para tirar del carro y espero que quien llegue lo haga con mucha fuerza y tendrá mi apoyo", ha concluido.



Jerez accedió al cargo el pasado mes de enero después de que el que fuera presidente de la Plataforma, José Luis Gómez-Ocaña, presentara su dimisión por la misma razón.

Tras su dimisión, Gómez-Ocaña pasó a ser asesor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo que desempeñó durante seis meses para dimitir también de su responsabilidad en el Gobierno regional y volver de nuevo a la Plataforma, de la que ahora es portavoz.



Revelador comunicado de la Plataforma la víspera

En fecha tan cercana como el pasado mes de octubre, las relaciones entre la Junta de Comunidades y la Plataforma no aparentaban tensión alguna, hasta el punto de suscribir un protocolo de colaboración por el que se comprometían a crear la 'Ventana de la Dependencia de Castilla-La Mancha', que pretendía ser un "canal directo de comunicación entre la ciudadanía y la Consejería de Bienestar Social".



El lunes, víspera de la dimisión de Aurelia Jerez, la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha daba a conocer un duro comunicado, en el que cuestionaba radicalmente la gestión de la consejera de Bienestar Social.



El texto íntegro es el siguiente:



"Los últimos datos del año publicados por el IMSERSO confirman todo lo que desde nuestra Plataforma venimos denunciando. Durante los últimos meses las prestaciones económicas para cuidados familiares disminuyen una vez más. Esta vez en 58. Ya llevamos perdidas en lo que va de legislatura 3.260. La consejera está haciendo buena a Cospedal y Echániz.



Los expedientes en los cajones, expedientes que ni siquiera aún han sido valorados, no solo no disminuyen, sino que en este último mes han aumentado de forma brutal en 878. Cospedal terminó con 5.458 expedientes en los cajones. Page se comprometió durante la campaña electoral y en el discurso de investidura a acabar con ellos en un año. En 18 meses de legislatura únicamente han disminuido en 1.045, a una media de 58 mensuales. A este ritmo necesitariamos 8 años para acabar con ellos.



El limbo de la dependencia, dependientes a los que la ley les reconoce el derecho a ser atendidos, se mantiene en números vergonzosos. 23.320 dependientes con derecho reconocido a ser atendidos y que no reciben absolutamente nada los asistentes personales, medida estrella en el último decreto de prestaciones se mantiene en 9 para toda la región. Incluso hay uno menos que con Cospedal.



Hay más personas no atendidas (43.882) que las que reciben alguna prestacion o servicio (41.320).



Llevamos 18 meses sin haber resuelto el decreto de reconocimiento de la situacion de dependencia, compromiso firmado en el Pacto por la Dependencia que promovió nuestra plataforma en campaña electoral. Se siguen reclamando a los dependientes presuntas cantidades cobradas indebidamente siguiendo la política del anterior gobierno, a sabiendas que son responsabilidad de la administración y no del administrado.



Asunto de vital importancia y que hacen oidos sordos es la peticion reiterada por parte de nuestra asociación de la retirada del copago farmaceutico para los niños dependientes en Castilla-La Mancha. Esto supondría un coste total anual de 900.000 euros. En un presupuesto de miles de millones de euros no parece que el evitar que los niños grandes dependientes tengan que pagar por la medicación, muchas de ellas muy costosas, vaya a quebrar el equilibrio presupuestario de la región.



Se sigue sin atender la solicitud de tarjeta acreditativa de cuidador de dependiente (coste cero) para facilitar su atención.



La consejera de Bienestar Social lleva 15 meses prometiendo hacer las gestiones oportunas. Los resultados a la vista están. Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha exigimos el cambio de políticas de la Consejería. No queremos a un consejera que se dedique a coleccionar galerias fotográficas.



Hemos sido muy pero que muy pacientes, pero hemos decidido que hasta aquí hemos llegado. Basta ya de buenos gestos, sonrisas y, en realidad, de hacer politicas en dependencia que cuentan con el rechazo absoluto de las personas dependientes.



Volvemos a pedir, una vez más, el cese inmediato de la consejera de Bienestar Social. En caso contrario, solo nos queda la ilusión de pedírselo a los “reyes magos”.