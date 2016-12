Hablan de semanas, no de meses, para que haya presupuestos en Castilla-La Mancha

Temas relacionados PSOE Castilla-La Mancha Junta de Comunidades La portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha garantizado que el Gobierno regional está trabajando en elaborar los presupuestos para el año 2017 y que "si no es en horas, será en días y si no, como mucho, en semanas", el tiempo que tarden en presentarlos, por lo que ha instado al PP a que "aprovechen estos días de Navidad para ponerse a trabajar en propuestas".



Así se ha pronunciado este martes Maestre en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de gestión y actividad política del Ejecutivo autonómico en el año 2016, que ha calificado como "muy productivo, a pesar de las enormes dificultades que hay en Castilla-La Mancha, una isla en el desierto con pocas ayudas del Gobierno de España".

"Como partido estamos cumpliendo el programa electoral, y en las áreas más prioritarioas como son el empleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales y también la inversión", ha alardeado la portavoz socialista.



En este sentido, ha destacado que "el primer compromiso se traduce en más de 20.000 empleos creados", una medida que "contribuye a la economía" y que sitúa a Castilla-La Mancha "como la cuarta comunidad autónoma donde más empleo se está creando", ha señalado Maestre, que ha valorado también "la creación de 3.600 empresas en la región" este 2016 y la gestión del pago a proveedores "en 18 días, uno de los plazos más reducidos en toda España".



Respecto a políticas sociales, la portavoz socialista ha resaltado el plan de ayuda para personas víctimas de pobreza energética que ha realizado el Gobierno regional y del que se han beneficiado "más de 24.000 familias", la paralización de "36 desahucios" o las ayudas para comedores escolares que han recibido "8.000 niños".



Asimismo, Maestre ha acentuado la labor del Gobierno regional con las personas dependientes, pues ha asentido que las ayudas "han aumentado un 20%", que "hay más personas atendidas" y que se ha concedido un total de "1.060 ayudas económicas" a familias de dependientes "a pesar de que el Gobierno de Rajoy no paga la deuda a Castilla-La Mancha".



En cuanto a la educación, Maestre ha enfatizado en el número de contrataciones que han realizado para este servicio público y en la inversión de "70 millones anunciada por Page" para rehabilitar y construir centros educativos necesarios.



También ha destacado las contrataciones que se han hecho en sanidad en el 2016, que "junto con las del año anterior suman más de 3.000", y la reanudación de obras de un servicio que tenía "buena consideración y en cuatros años se destrozó".



"Estamos muy satisfechos. Podemos mirar a la cara a los ciudadanos de Castilla-La Mancha porque Page está cumpliendo la palabra dada, no sin dificultades, pero a pesar de ellas se están haciendo grandes logros", ha dicho Maestre, que ha reprochado la labor de oposición que ha hecho el PP en un año en el que "todos los días mienten y disfrazan informaciones a su antojo".



La portavoz socialista ha afirmado que el PP "tiene un gravísimo problema de credibilidad" por una labor de oposición que, a su juicio, se ha caracterizado por "la farsa, el invento, torpedear y la falta de rigor".



Y en cuanto a "lo orgánico, como partido", Maestre ha refrendado "el buen funcionamiento del Gobierno de Page, lo sólido que es su proyecto y lo fiel que es a los compromisos".



Además, ha confiado que a nivel nacional este 2017 sea para el PSOE "el año de la recuperación, que afiance sus siglas y proyecto" y en el que "cuando hablen los militantes se construya un proyecto que una al PSOE".