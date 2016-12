Sobre los comentarios de los lectores (más un deseo para 2017)

Temas relacionados Opinión Periodismo Empezamos dándole, sin matices, honores de padre de la Patria a Juan Martín y terminamos aceptando con indiferencia que Internet se haya convertido en un albañal, donde medran los más brutos y macarras de la clase. Talmente como en la vida real, pero sin ir tan lejos.



Desde hace muchos años (tantos como lleva el asunto) se le ha criticado a LA CRÓNICA DE GUADALAJARA que tenga y mantenga comentarios en las noticias. En eso hay discrepancias entre la dirección y la gerencia, que parece lo mismo pero son cosas y personas distintas. También entre los lectores, lo cual incluye a políticos, jubilados, deportistas, personal de tropa, numerarios del Opus y guardagujas callejeros entre otras subespecies del género humano. Por ahora, ahí, siguen. Los comentarios. Y los lectores.



Que quien lee también escriba sobre las noticias se ha convertido en una sección más de algunos periódicos digitales, aunque solo de aquellos que tienen número suficiente de lectores como para que quienes se arrancan en el teclado dejen sus ocurrencias, esas que los demás suelen leer desde una pasividad curiosa. Por aquí, como es fácilmente comprobable, hay sobrada masa crítica para el invento.



Lo malo de los comentarios no son las palabras, ni siquiera cuando traslucen la imbecilidad irreductible del remitente. Lo malo, o lo peor, es el tiroteo: pervertir un servicio gratuito de un diario gratuito, sustentado por personas que se dejan la piel cada día trabajando desde que amanece hasta la medianoche, para que cualquier chisgarabís con mucha cara pero con el rostro oculto emponzoñe, insulte o mienta desde una aparente impunidad. Eso, que hasta ahora era propio de los comentarios de los diarios digitales, es también la moneda ordinaria y feroz de Twitter y Facebook, que llevan su penitencia en el pecado de haber frivolizado el conocimiento hasta convertirlo en algo más fugaz y pasajero —aunque muchísimo más recurrente— que un orgasmo.



Los guerrilleros del Empecinado no pudieron evitar que, andando el tiempo, Ana Guarinos mandara cobrar entrada por acceder al castillo de Torija, y eso que consiguieron reventarlo con pólvora durante la Guerra de la Independencia. Tampoco lo hicieron con ese propósito, sino simplemente por acabar con el francés para terminar trayendo a un borbón depravado y bocachancla que se llamaba Fernando, con el número siete en el ordinal. Los españoles siempre hemos sido muy raros a la hora de dejarnos gobernar.



Dos siglos después, a aquellos que se tiraron a los montes para vivir a tiros, comer con lo que rapiñaban, matar por la espalda y fulminar a los dragones de Napoleón emboscados entre las carrascas de las alcarrias les consideramos héroes mientras que a los españoles que se afrancesaron para traer a este ingrato país la Ilustración y el final del Antiguo Régimen, a Voltaire y Diderot frente al Santo Oficio, se les tachó de traidores. Es lo que tiene apuntarse al bando perdedor.



Las partidas de Juan Martín y las bandas organizadas que copan los comentarios y los tuits comparten el embozo y el afán de venganza.



Nada más.



Ni unos ni otros lucharon/luchan a cara descubierta, unos porque no les convenía y otros porque nunca se atreverían a hacerlo. El lector juzgará, por lo demás, si sus fines son equiparables, justificables sus métodos en uno y otro tiempo e incluso relevantes los unos o los otros en su condición (a veces cuestionable) de personas.



Como es tiempo de relajación informativa y no sobran temas de interés ya ven que podemos hablar de estas fruslerías. Si les vale de algo la reflexión, algo bueno habremos hecho. En cualquier caso, siempre tendrán nuestro agradecimiento, siquiera por leernos. Incluso a los que no tienen nombre, ni en lo que escriben ni por lo que hacen.



P.S: A algún lector con mucha memoria y muchísima fidelidad hacia este periodico es posible que le suenen de algo las líneas anteriores. Las escribió hace dos año y medio en su columna el director de LA CRÓNICA. Como todo sigue por las mismas veredas, apenas ha sido preciso actualizar nada para reconvertirlo en editorial y asumirlo como regalo de fin de año, agasajo para el que está por iniciarse y excusa para desearles a todos los lectores un Feliz 2017. A todos y de todo corazón, agradecidos por su interés.