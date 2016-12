Los Diez Mandamientos del consumo responsable y solidario en estas fiestas

Temas relacionados Consumo Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, recomienda un consumo razonable y solidario a la hora de realizar las compras durante estas fiestas de Navidad.



A través de la página web Sanidad Castilla-La Mancha, el área de Consumo de la Consejería de Sanidad ofrece unas sencillas pautas de actuación para la planificación y realización de las compras, de modo que tengamos siempre presentes nuestros derechos como consumidores pero también nuestro compromiso social y medioambiental en las decisiones de compra que llevemos a cabo.



• Antes de salir de compras es aconsejable comprobar el presupuesto del que dispone y hacer una lista de los artículos que necesita, así evitará comprar por impulso. La elaboración de un presupuesto permite gestionar mejor el dinero disponible y evitar gastos superfluos o sobrevenidos.



• También es importante adelantar las compras en la medida de lo posible o, por lo menos, no dejarlas para el último momento. De esta forma, resultará más fácil adquirir los productos antes de que se agoten, se pueden conseguir mejores precios y evitar aglomeraciones.



• Cuando se vayan a hacer las compras navideñas es recomendable informarse del precio y comparar. Asimismo, haga un uso responsable de las tarjetas de crédito y ajuste el gasto a su disponibilidad económica.



• Atienda de forma reflexiva y crítica la información publicitaria que reciba, siempre se debe valorar si los productos que va a adquirir los va a utilizar.



• Exija y conserve el ticket o factura cuando compre, ya que le será requerido para realizar cualquier gestión con posterioridad a la compra. Si no está conforme con el producto o servicio puede reclamar solicitando la hoja de reclamaciones o a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor de su localidad.



• Asimismo, preste atención a la información que figura en el etiquetado de los productos, especialmente la que se refiere a fechas de consumo, conservación e instrucciones de uso. Priorice aquellos establecimientos que muestren el distintivo de estar adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de tener que reclamar, podrá resolver su conflicto de forma amistosa, rápida y gratuita.



• Por otro lado, aunque la mayor parte de las compras navideñas se realiza de forma convencional, es decir, a través de las tiendas físicas, es cierto que cada vez se utiliza más Internet como herramienta para adquirir los productos y también para su búsqueda y selección, pues facilita la comparación de las distintas opciones que se ofrecen. En este sentido, es importante considerar el papel que las redes sociales ejercen en nuestras elecciones mediante las opiniones y experiencias de otros consumidores, y que nos permiten tomar una decisión informada previa a la compra, con independencia del canal de comercialización que se elija para llevarla a cabo. Además, en sus compras por Internet elija formas de pago seguras, ya sea por transferencia, tarjeta o a través de plataformas especializadas. En cualquier caso compruebe si al inicio de la barra de direcciones aparece “https”, lo que indica que la página está utilizando una conexión segura.



• En sus compras evite envoltorios y embalajes innecesarios y superfluos, aunque queden más bonitos incrementan muchísimo el nivel de residuos. Asimismo, recicle envases de cartón, papel o plástico y deposite las pilas que ya no sirvan en contenedores específicos para su reciclaje.



• Aunque durante estos días se haga algún exceso puntual es recomendable mantener una dieta equilibrada y sana, así como practicar algún deporte.



• Por último, no olvide que estas fechas navideñas también son una buena ocasión para pensar en los demás y ser solidarios. Para ello, los productos de comercio justo ofrecen una alternativa sensible y de calidad.