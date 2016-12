Si tu coche tiene matrícula par, olvídate de intentar entrar este jueves en Madrid

Noticias relacionadas La Diputación de Guadalajara promociona el Viaje a la Alcarria en las calles de Madrid Madrid revende agua a los regantes levantinos desde Estremera Temas relacionados Transporte Ecologismo Medio Ambiente No parece que sea una inocentada, aunque se haya planteado el 28 de diciembre. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a activar este jueves el "escenario 3" del protocolo para periodos de alta contaminación, lo que supone la restricción del 50 por ciento de los vehículos que circulan en el interior de la llamada "almendra central" (el perímetro interior de la M-30).



Así lo han avanzado en rueda de prensa la primera teniente de alcalde de la ciudad y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y la directora general de Sostenibilidad y Control Ambiental del Consistorio, Paz Valiente.



Se trata de la primera vez que se activa este escenario en la capital de España desde que se creó el protocolo, dado que anteriormente solo se había aplicado la restricción de aparcar en la zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes y la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y accesos a la capital.



Si no se sigue la normativa y se circula este jueves con un vehículo que tenga una matrícula acabada en número par, las multas serán de 90 euros, rebajables a 45 euros en pronto pago.



La restricción de circulación establece que en los días pares circularán los vehículos con matricula acabada en número par y su equivalente para los días de número impar.



Al activarse el día 29 de diciembre, podrán circular por la "almendra central" los vehículos de matrícula impar.



La restricción se aplica de 6.30 a 21 horas de este jueves.



En este escenario, además, se recomienda la no circulación de taxis libres, excepto Ecotaxis y Eurotaxis, en el interior de la "almendra central". Se habilitarán también las plazas azules del Servicio de Estacionamiento Regulado como aparcamiento del servicio, además de en sus paradas habituales, para facilitar la espera de viajeros.



Las motocicletas y ciclomotores están exentos de las restricciones de circular por Madrid en caso de Escenario 3.



El transporte público, vehículos limpios y vehículos con más de tres pasajeros están también exentos de esta medida.