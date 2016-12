Nacho Hernando pone voz a la versión oficial de lo hecho por la Junta en este 2016

Noticias relacionadas Guarinos cree que Page no se ha atrevido a hacer él mismo el balance del año que termina Temas relacionados PSOE Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para hacer balance de la gestión del Gobierno durante 2016.



Hernando ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page lleva "por bandera la cercanía, la transparencia, las buenas formas y el diálogo constructivo y permanente con toda la sociedad".



Asimismo, ha explicado que Castilla-La Mancha comenzó el camino de la recuperación a mediados de 2015 y en este año 2016 el Gobierno de García-Page ha "ensanchado" el camino hasta "convertirlo en carretera".



El reto ahora, ha manifestado, es convertir esa carretera en una "autopista sin peajes" que permita a Castilla-La Mancha "ir lo más rápido posible sin peligro de accidente" al destino de la reconstrucción y recuperación social y económica.



Ha hablado también de la "obsesión" del Gobierno autonómico por recuperar la normalidad del diálogo, "una herramienta importante para construir la respuesta a la mayor de las preocupaciones de la gente, como es la creación de riqueza y la generación de empleo estable y de calidad", ha enfatizado.



Dicho esto, Nacho Hernando ha aseverado que Castilla-La Mancha puede decir "alto y claro" que tiene pactada y firmada la hoja de ruta para salir de la crisis a través de un Pacto por la Recuperación Económica junto a CCOO, UGT y los empresarios, con 1.400 medidas consensuadas y 3.429 millones de euros de inversión.



Plan por el Empleo

Esta senda, ha dicho, tiene "uno de sus pilares fundamentales" en el Plan Extraordinario por el Empleo, firmado por los principales agentes sociales de la región y pactado, a su vez, con diputaciones y ayuntamientos. "Un plan en el cual 21.000 personas han tenido la oportunidad que llevaban años esperando" y en el que destacan las 2.000 personas que se han beneficiado del Contrato Joven o los 2.300 beneficiarios de la iniciativa de Garantía +55.



Hernando ha recordado que el Consejo de Gobierno dio luz verde este martes a la continuidad de este plan en 2017, con una dotación económica de casi 68 millones de euros, que permitirá realizar casi 14.000 contrataciones más el próximo año.



Igualmente, el Gobierno destinará 260 millones de euros a través del Plan Adelante para ofrecer un apoyo integral a las empresas de Castilla-La Mancha, mediante las oficinas Adelante que se han abierto las seis ciudades más importantes de la región y las seis líneas de ayuda que contempla, la última de ellas el Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, "una oportunidad para 20.000 micropymes dotado con 45 millones de euros".



El Hospital de Guadalajara

En materia de sanidad, Hernando ha hecho hincapié en el reinicio de obras de los hospitales de Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara y la presentación del Plan Funcional del futuro Hospital de Puertollano, además de la modernización "tanto por fuera como por dentro" del sistema sanitario a través del Plan de Renovación Tecnológica.

También ha recordado la creación de más de 1.000 plazas sanitarias, a las que se sumarán en 2017 otras 1.000, "sin olvidar tampoco", ha afirmado, la conversión en 2016 de 1.327 nombramientos eventuales en interinidades gracias al Plan de Estabilización del Empleo.



En materia educativa, Nacho Hernando ha destacado la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras Educativas, con inversión de más de 87 millones de euros en el periodo 2015-2019 y que se traducirá en 70 actuaciones divididas en 24 centros completos nuevos, 33 ampliaciones o grandes reformas, 9 instalaciones deportivas y 4 comedores, a las que se suman las más de 500 obras de reforma y mejora asociadas al Plan Extraordinario por el Empleo que se llevaron a cabo el pasado verano en colaboración con los ayuntamientos.



Asimismo, ha destacado la incorporación a las aulas a 410 docentes más, así como la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo de 750 plazas para el cuerpo de maestros, "una convocatoria superior en número de plazas a todas las ofertadas en la legislatura anterior". Iniciativas que supondrán "la bajada de ratios en Educación Infantil, de 28 a 25 alumnos, y en el primer ciclo de Educación Secundaria, de 36 a 30 alumnos", ha apuntado.



Hernando también ha celebrado el acuerdo sobre financiación alcanzado entre el Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha. Un acuerdo que recoge ejes fundamentales como el refuerzo de la investigación, la puesta en marcha de un contrato-programa que garantice su futuro y un calendario de pagos para hacer frente a las deudas que dejó el anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal.



Recursos contra los trasvases

Nacho Hernando ha dicho que "el mayor reto" que el Gobierno ha afrontado ha sido en materia de agua, pues ha presentado recursos ante cada uno de los trasvases aprobados desde el Gobierno central y a los cuatro planes hidrológicos: Tajo, Guadiana, Júcar y Segura.



A pesar de todo "me quedo con lo bueno" pues "ha sido un buen año en la lucha por los intereses hídricos", recordando que los tribunales "por fin nos ha dado la razón en materia de reventa de derechos de concesiones de agua, y ahora deberán consultarnos antes de hacerlo de nuevo".



En este asunto, ha recordado la visita de los europarlamentarios a la región y su resolución sobre la situación del Tajo pues "no se puede permitir que las aguas fecales de Madrid sean el caudal ecológico de nuestro río".