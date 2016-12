Guarinos cree que Page no se ha atrevido a hacer él mismo el balance del año que termina

Temas relacionados Guarinos PP PSOE Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha afeado al presidente regional, Emiliano García-Page, su "falta de arrojo y de valentía" para salir él mismo, y no el portavoz de su Gobierno, Nacho Hernando, a hacer el balance del año, algo, que según ha añadido, se debe a que se "avergüenza de sus políticas, que son un total fracaso".



"Es triste que Page se tenga que esconder", ha dicho Guarinos durante la rueda de prensa en la que se ha referido al balance de gestión de Gobierno que este miércoles ha ofrecido el portavoz regional, al que ha acusado de "contar mentiras", en alusión a las obras de los hospitales.



"No sé ni como el portavoz se atreve a realizar esas manifestaciones que son mentira. Es ridículo decir que se han iniciado las obras de los hospitales de Toledo, Guadalajara o Cuenca", ha dicho Guarianos, que ha lamentado que los "planes, los anuncios y las mentiras" del Gobierno regional no se ajusten a la realidad.



De igual modo, ha vuelto a criticar las "subvenciones directas de carácter excepcional" que el Gobierno regional concede a los sindicatos "amigos", después de que el portavoz del Ejecutivo regional haya puesto en valor la recuperación del diálogo social en la región. "Eso no es pactar", ha condenado Guarinos.



En alusión a la nueva convocatoria del Plan Extraordinario de Empleo para 2017, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, la presidenta de los parlamentarios 'populares' ha pedido al Ejecutivo regional "menos faroles" y más empleo de calidad pues, a su entender, con estos planes el Gobierno de García-Page no destina prácticamente fondo alguno a los mismos, pues se financian los fondos europeos y con los recursos de las diputaciones y los ayuntamientos.



Luego de volver a condenar que la "inestabilidad" política, económica y social que vive la región es fruto de las "luchas internas" que tienen PSOE y Podemos --partidos que sustentan al Gobierno regional--, ha vuelto a aludir al "pacto oculto", que según los 'populares', tienen ambas formaciones.



Y es que Guarinos, que ha lamentado las "mentiras" de ambas formaciones respecto a la negociación de los presupuestos, ha vuelto a tender la mano al presidente regional para que "abandone la radicalidad" y apruebe unas cuentas sociales, que favorezcan el crecimiento económico y la creación de empleo.



Por último, Guarinos, a preguntas de los medios, ha contestado a la portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, que este martes pedía a los 'populares' que realizaran más propuestas y menos críticas, y le ha recordado que su grupo ha presentado este año en el Parlamento regional más de 8.000 iniciativas, frente a las 200 del PSOE.