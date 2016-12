Matrículas pares e impares con vistas a Madrid Actualizado Compartir: | Imprimir | ¿Algún error? | Enviar | Dany Martínez Batanero Temas relacionados Ecologismo Medio Ambiente Opinión Este jueves he tenido la oportunidad de hacer patria; un buen amigo y yo teníamos planificada desde hace tiempo una cena por estas fechas:

- Dany, recuerda nuestra cena de hoy, ¿dónde reservo? ¿en Madrid, como siempre?



- En Madrid no, que quedaremos pronto y mi matrícula es par…mejor Guadalajara.

Reconozco a mi pesar que la víspera no fui de los que pensaron que la nueva “carmenada” era una inocentada; después de otras iniciativas como los autobuses estacionados y decorados para que las abuelitas coman pipas ecológicas con sus nietos, o que los no estacionados sean jardines urbanos circulantes, yo de los actuales munícipes madrileños me creo casi cualquier ocurrencia.



Tampoco soy sospechoso, en lo medioambiental, de sumarme indiscriminadamente a tendencias neoliberales como “el que contamina paga”, como si el derecho a contaminar fuese de ricos o el exceso de contaminación no importase mientras haya dinero para pagarlo… Lloré con mi padre en el puente de San Pedro la tarde que vimos cómo desembocaba el río Gallo con una capa flotante de caparazones de cangrejo de río autóctono al ser consciente de que se marchaban para siempre; y el chorizo de la olla me sabe mucho mejor caminando entre sabinas y carrascas. Aborrezco los destrozos medioambientales, me gusta la naturaleza y siento pasión por el entorno rural en el que me he criado.



Es pronto para juzgar la eficacia de esta medida, que dista mucho de ser original, puesto que ya ha sido aplicada, con resultados desiguales, en ciudades como Sao Paulo, Nueva Delhi, Caracas o Atenas.



En cualquier caso, en el país de Don Quijote y el Lazarillo de Tormes, o de ingeniosos y pícaros, preveo situaciones como la creación de un “business” consistente en la venta de un dispositivo inteligente y adherente, indetectable por ojos y cámaras, que altere la paridad de la matrícula en función del día.



También puedo imaginar un cierto relanzamiento de las ventas de un segundo vehículo de ocasión, dada la imposibilidad de elegir el último dígito en una nueva matriculación, incluso utilizando técnicas de Big Data para determinar, en base a necesidades y propensiones, la diferencia de precio de mercado instantánea entre un coche par o impar. O al hermano urbano pudiente cambiándole al de provincias su pequeño Audi, seminuevo y fácil de aparcar, por un Seat con la ITV pasada por aquello de que los dos coches madrileños son pares…o tirándose de los pelos el que teniendo tres coches resultan ser impares los tres.



Igualmente imagino al auditor de cuentas de una gran entidad exigiendo explicaciones al encontrarse, como gastos de compañía, multas con pago anticipado de 45 euros, porque pese a la penalización, utilizar los coches de empresa el día que no toca por paridad resulta más económico y cómodo que utilizar taxis u otros servicios.



A modo de “sketch” sugiero un viedoclip sobre el tema, escenificando castizas situaciones como la siguiente:

– María, que saques las maletas del coche y canceles el hotel de Benidorm; que hoy no podemos circular, porque la matrícula de nuestro coche es par.



– Pero Pepe, si hacemos desaparecer el coche de los madriles, dejará de ser un problema para la contaminación durantes nuestras vacaciones, tanto los días pares como los impares…



– ¡Eso, se lo explicas tú a Carmena!



En fin, ya sea su coche de matrícula par o impar (atributo que puede pasar a ser más relevante que el color, la marca o el modelo), ¡Feliz 2017!





