Los funcionarios de la Junta cobrarán en enero la parte de la extra que tienen pendiente desde 2012

Temas relacionados Economía Empleo Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este viernes las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016. Entre ellas, el Gobierno regional ha determinado que si el pago del 25 por ciento de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los empleados públicos de la región no se hubiera recuperado íntegramente a 31 de diciembre, se percibirá en el mes de enero.



El DOCM publica el Decreto de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que se argumenta que "la ausencia de un Gobierno central en plenitud de funciones desde la celebración de las elecciones de 20 de diciembre de 2015, hasta el pasado día 4 de noviembre de 2016, ha impedido la realización de la revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública dentro del calendario habitual de la fase de elaboración de los presupuestos, lo que ha conllevado la imposibilidad de tramitar el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 y la consiguiente prórroga de los Presupuestos del 2016".

Es por ello que dicho Decreto, aprobado en el Consejo de Gobierno de esta semana, tiene como objeto la regulación de las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos hasta tanto se apruebe y entre en vigor la ley de presupuestos para 2017, atendiendo a una triple necesidad: en primer lugar, la necesidad de dar cobertura al vacío normativo que puede producir la acotación anual de los presupuestos generales, evitando así cualquier síntoma de paralización de la actividad económico-financiera de la Administración regional.



En segundo lugar, la necesidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actuaciones de emergencia ciudadana puestas en marcha, así como la adecuada prestación de aquellos otros servicios públicos que se consideren esenciales. Y, por último, la necesidad de regular los instrumentos apropiados para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.



Alega el departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina, que esta prórroga no afecta a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan finalizado en el ejercicio 2016 y a los créditos para gastos que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados y se adapten a la organización administrativa vigente a 1 de enero de 2017.



Estabilidad financiera

En todo caso, argumenta Hacienda, la ejecución del presupuesto prorrogado será coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera fijados conforme a la normativa básica estatal para el ejercicio 2017.



El Ejecutivo regional prorroga también las previsiones iniciales de ingresos incluidas en los Presupuestos Generales de 2016, con excepción las que se consideren de imposible realización y las que se modifiquen en función de planes o programas de actuación prefijados.



En cuanto a los gastos de personal deberán ajustarse a las plazas dotadas y ocupadas a 31 de diciembre de 2016, a las plazas comprometidas como consecuencia de procesos de selección o provisión de puestos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y a los acuerdos y convenios de carácter vinculante suscritos con anterioridad a dicha fecha.



Así, determina que con efectos de 1 de enero de 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico, incluidos los miembros del Consejo de Gobierno y de los órganos directivos y de apoyo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como las de los presidentes, directores generales, gerentes y órganos asimilados de las sociedades, fundaciones y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la misma, se incrementarán en el porcentaje que, en su caso, autorice la normativa básica del Estado.



El titular de la Consejería podrá aprobar una declaración de no disponibilidad o de retención de créditos consignados en el presupuesto de gastos, como consecuencia de la aplicación del Plan Económico-Financiero de Castilla-La Mancha que, en su caso, pudiera encontrarse vigente o de cualquier otra medida autonómica o estatal que supongan la disminución del gasto público y que, por su naturaleza y contenido, puedan llevarse a cabo en el ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades.



El caso del SESCAM

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha formulará contratos-programa con cada una de sus gerencias, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos que para ello se asignen. Los créditos presupuestarios contemplados en los contratos-programa tendrán carácter limitativo y serán asignados a las respectivas gerencias el día siguiente a la aprobación de los mismos.



El Decreto publicado este viernes explica también que, tanto no se aprueben los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017, no se procederá a la aprobación de la oferta de empleo público de dicho año.



No obstante, el Consejo de Gobierno, con carácter excepcional, podrá aprobar una oferta de empleo público que se formará, exclusivamente y como máximo, con las vacantes dotadas presupuestariamente en el presupuesto prorrogado cuya provisión se considere inaplazable o prioritaria para el funcionamiento adecuado de los servicios públicos esenciales, siempre y cuando se esté a lo establecido en este ámbito por la normativa básica estatal para el año 2017.