Ciudadanos no bloquea la Diputación de Guadalajara y aprueba con su único voto los presupuestos

El Pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado los Presupuestos para el próximo ejercicio 2017 que ascienden a 57.687.794 euros equilibrado tanto en ingresos como en gastos contemplando una inversión que representa el 37,90% atendiendo a la cantidad destinada al fondo de contingencia (220.000 euros) y al Plan de Empleo Extraordinario (2,2 millones de euros); elevándose a un total de 21,8 euros.



El Presupuesto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Socialista y Ahora Guadalajara habiéndose rechazado las enmiendas presentadas por ambos grupos.



La vicepresidenta primera y diputada responsable de Economía y Hacienda, Ana Guarinos, ha sido la encargada de exponer las grandes líneas de las cuentas incidiendo pormenorizadamente en los capítulos más importantes y resaltando que "la inversión que va a realizar la Diputación no se ha producido con fondos propios nunca antes en la historia de la Institución".



Ha añadido igualmente que las cuentas representan "una reducción del endeudamiento que se sitúa en niveles que no se registraban desde hace muchos años".



En concreto, como ha recordado, del 166,4% de endeudamiento que había en 2011 la Diputación está a día de hoy a tan solo el 15,55%, lo que se traduce en 9 millones de euros frente a los 70 millones que el Gobierno del Partido Popular "heredó".



Al hilo de estas políticas de actuación, Guarinos ha manifestado que la apuesta por la inversión "no tiene porqué ser incompatible con la racionalización de las administraciones públicas como se demuestra, un año más, con unos presupuestos inversores, sin déficit, adecuados a la realidad y que cumplen con el objetivo de estabilidad y equilibrio presupuestarios" tanto de la Diputación como de los entes dependientes.



La diputada responsable ha acentuado el "empeño" del equipo de Gobierno por mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los pueblos, incluso poniendo otros nuevos en marcha como el Servicio Provincial de Recogida de Residuos.



También ha incidido en las políticas de empleo que incluyen el mantenimiento del programa Dipuemplea Plus, la aportación por segundo año al Plan Extraordinario de Empleo y la puesta en marcha de un proyecto piloto para el desarrollo de un Plan de Empleo propio de la Diputación para el que se han consignado 200.000 euros.



Asimismo, Ana Guarinos ha recordado la deuda de 8 millones de euros que mantiene la Junta de Comunidades con la Diputación con destino a iniciativas de empleo local y que "se seguirá reclamando".



Se mantienen convenios con entidades sociales para canalizar la ayuda de la Diputación a los más desfavorecidos, la Cooperación con el Tercer Mundo así como las transferencias a los ayuntamientos. De esta forma, la Diputación invertirá en Bienestar Social, empleo y desarrollo empresarial un total de 3,4 millones de euros; un 5,91% del Presupuesto total.



También se continuará con la "apuesta" por la administración electrónica y la transparencia, así como en materia de obras de Planes Provinciales, caminos rurales e infraestructuras hidráulicas, además de carreteras quedando pendiente la revisión de precios del Plan de Carreteras que se está evaluando, y cuyo importe se calcula en cerca de 12 millones de euros; cantidad que tiene que abonar la Diputación a las empresas adjudicatarias de las carreteras, tal y como ha manifestado Guarinos.



El desarrollo rural y el turismo juegan "un papel fundamental" en el presupuesto donde "se refleja el apoyo a las denominaciones de origen, los Grupos de Desarrollo Rural y el pequeño comercio rural, así como el incremento de 13.000 a 18.000 euros de la partida destinada a ferias de ayuntamientos".



"Igualmente es importante el aumento de la inversión para potenciar el Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo -cuya aportación se incrementa el doble de la de este ejercicio- y otros aumentos como el de la aportación de la UNED en 15.000 euros manteniendo otras colaboraciones como las de la Universidad de Alcalá, la Escuela Oficial de Idiomas de Sigüenza, Siglo Futuro, Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, convenio con Zorita de los Canes para Recópolis o la Posada del Cordón en Atienza", ha repasado Guarinos.



Por otro lado, en el Consorcio de Bomberos ha destacado la inversión para el parque de Azuqueca por un importe de 868.000 euros, la adquisición de una bomba y la revisión del proyecto correspondiente al parque de bomberos de Sacedón.