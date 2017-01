39 muertos y tú y yo

Temas relacionados Opinión Lo han vuelto a hacer. Como en París o en el lejano 11-M que tanto nos marcó. Lo de matar al contrario es una vieja costumbre, como si Sísifo hubiera dejado la piedra a un lado del camino y la hubiera sustituido por un kalashnikov.



Esta vez ha sido en Estambul, que es lo mismo que decir Bizancio, la vieja Constantinopla. Por allí anduvieron los almogávares, que se parecían demasiado a las malas bestias de hoy y que tampoco eran exclusivamente catalanes, como les gustaría a tantos nacionalistas necesitados de santos y mártires para su nueva religión.



Aquí nadie está libre de riesgo ni de culpa: cualquier tierra puede ser fértil en sanguinarios. A fin de cuentas, depende de las alternativas que uno tenga para matar el tiempo, el hambre o el rencor. Mejor no nos pongamos a tiro, en ninguno de los sentidos, para no matar o para no ser muerto.



Mientras en Turquía eran asesinados 39 más, en el suma y sigue de la cuenta infernal, por el otro confín de Europa recibíamos el año con uvas y sin atragantarnos, pero con miedo.



El 1 de enero de 2017, en una ciudad de Castilla, su Plaza Mayor amanecía como un refugio para la esperanza, entre lejanos aullidos de borrachos apremiados por sus vejigas. Un árbol y un tiovivo, como la víspera, como mañana, esperaban inmóviles. En paz.



Tres letras como nuestro mejor deseo para todo un año. Aunque tampoco esta vez nos lo creamos. ¿Y si probáramos antes con la justicia?