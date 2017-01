Libres de tasas las exhumaciones en el cementerio de Guadalajara de los represaliados tras 1939

Noticias relacionadas Localizados los restos de Timoteo Mendieta, a falta de las pruebas de ADN El ADN de los restos exhumados en Guadalajara de Timoteo Mendieta se analizarán en Argentina La hija de Timoteo Mendieta, a sus 90 años, ha podido ver la búsqueda de los huesos de su padre Ahora Guadalajara pide que no se cobre en el cementerio por las víctimas del franquismo Los familiares de víctimas del franquismo que quieran exhumar y posteriormente inhumar en el cementerio municipal de Guadalajara restos de represaliados tras la guerra civil no tendrán que abonar la tasa municipal establecida con carácter general.



La excepción la estableció el pasado viernes el Pleno del del Ayuntamiento de Guadalajara, en su última sesión del año, tras aprobar la moción defendida por el grupo municipal Ahora Guadalajara, dirigida a modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios del Cementerio Municipal, que a partir de ahora deberá incluir una exención específica en esos casos.



La propuesta contó con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos, mientras que el PP votaba en contra.



En la moción se alude a "razones de interés social y a la Ley de Memoria Histórica" para solicitar esa exención y a la propia “sensibilidad” del Consistorio, según destacaba la concejala de Ahora Guadalajara Elena Loaisa.



Las exhumaciones de 2016

Precisamente, Loaisa ha recordado que meses atrás, a instancias de la jueza argentina María Romilda Servini, se procedió a la exhumación de los supuestos restos de Timoteo Mendieta (aunque ahora se ha confirmado que dichos restos no se corresponden finalmente con los de Mendieta) y de 21 víctimas más.



Entonces lo que hizo el Ayuntamiento fue “pasar la liquidación por los gastos correspondientes por la exhumación de los restos” a las familias, según ha rememorado Loaisa, algo que desde Ahora Guadalajara no han dudado en calificar como “falta de respeto”.



Con esta excepción, en caso de no poder realizarse la exención por problemas legales, el Consistorio se comprometa a habilitar una subvención. Precisamente apelando a razones de índole legal ante la exención justificaba su voto en contra el equipo de Gobierno. Ante esa tesitura, Ahora Guadalajara optó en el trascurso de la sesión por la retirada del punto 1 de la moción, que recogía la modificación de la tasa con la incorporación de la exención, respetando el 2 (instituyendo una subvención), algo que el Partido Popular tampoco ha querido apoyar.



El último punto de la moción de Ahora Guadalajara ha planteado que el Ayuntamiento busque una solución para dejar colocadas de manera definitiva las placas individuales conmemorativas en la Fosa Común del Patio 4º.