Guarinos empieza fuerte el año: “Page preside el gobierno más vago de la historia de la región”

Temas relacionados Guarinos PP PSOE Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades La presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha afirmado que "el año 2016 ha confirmado que el perdedor Emiliano García-Page preside el gobierno menos transparente y más vago de la historia de la región".



Guarinos ha exigido que tanto al presidente regional como Podemos "dejen de tomar el pelo a los ciudadanos de Castilla-La Mancha con algo tan importante como el pacto que sustenta al Gobierno de la región".



Para la presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, "Page es un maestro del oscurantismo y de la opacidad" y, una vez más, "se desdice de lo que tanto prometió en campaña electoral o cuando estaba en la oposición".



En este sentido Guarinos ha destacado el "teatrillo" que están realizando tanto García-Page como Podemos con "algo tan fundamental para los castellano-manchegos como son los presupuestos para 2017".



"No solo no los han presentado en tiempo y forma sino que tratan de engañar a los ciudadanos con sus falsas enemistades porque en realidad tienen un plan oculto para que el PSOE presente los presupuestos en solitario y después los apoye Podemos", ha dicho.



Guarinos ha puesto como ejemplo del "derroche y el despilfarro" del dinero público "que suelen hacer gala los socialistas cuando llegan al gobierno "el hecho de que Page triplicara en los seis primeros meses de 2016 el gasto que tenía asignado en los presupuestos para personal de la presidencia para todo el año".



La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes recuerda "este tipo de excesos injustificados en el gasto" llevaron a una situación de "extrema gravedad" y "prácticamente de quiebra" a Castilla-La Mancha en 2011 y que "fue un gobierno del PP, presidido por María Dolores Cospedal, el que logró reconducir la situación y no solo salvar a esta región de la ruina sino colocarla en los vagones de cabeza del crecimiento en España".



Del mismo modo advierte que de seguir esta situación Castilla-La Mancha "corre serio riesgo" de volver a la situación de "ruina y quiebra" que vivía en 2011 "además de suponer una seria amenaza a la prestación de los servicios sociales básicos".



Para finalizar, Guarinos se pregunta por qué Podemos está apoyando este derroche en personal de la presidencia y ha denunciado la "doble moral" que tiene esta formación a la hora de hablar de "castas políticas y viejos esquemas", cuando en realidad "ellos están sosteniendo a un Gobierno que está haciendo todo lo contrario de lo que supuestamente ellos defienden".