Los hombres no paren pero tienen derecho desde este 1 de enero a un mes de permiso por paternidad

Los trabajadores que se convierten en padres a partir de este domingo 1 de enero disponen ya de cuatro semanas de permiso, intransferibles y no obligatorias, dos más que hasta ahora. Esta ampliación tendría que haber entrado en vigor como tarde en 2013.



Para hacer efectiva esta ampliación, el Ejecutivo no ha tenido que aprobar ninguna ley específica. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 hace automática la entrada en vigor de este permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogida que el Gobierno suspendió hasta el 1 de enero de 2017.



Hasta el momento, los padres han venido disfrutando de 15 días de descanso --13 días más 2 por el Estatuto de los Trabajadores-- y desde este domingo 1 de enero se amplía a 28 días.



QUÉ DICE LA LEY

Según establece la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2007, este derecho se podrá disfrutar a jornada completa o parcial, es exclusivo de los padres trabajadores y, a diferencia del permiso de maternidad, no podrá ser cedido a la madre en ningún caso. Este derecho se amplía en dos días más por cada hijo a partir del segundo cuando se trate de parto, adopción o acogimiento múltiple.



Además, la normativa dispone que se podrá disfrutar inmediatamente después del nacimiento, simultanearlo con la madre durante la suspensión del contrato por maternidad o después de la baja maternal para alargar el cuidado del hijo por ambos progenitores.



Sobre esto último, fuentes del Ministerio de Empleo han indicado a Europa Press que únicamente van a poder acogerse los padres de niños nacidos desde el 1 de enero de 2017, es decir, que no tiene carácter retroactivo para aquellos cuyos bebés hayan nacido en los últimos meses de 2016.



La ampliación de dos a cuatro semanas del permiso paterno por nacimiento o adopción de un hijo está previsto en la Ley de Igualdad, que daba de margen hasta el 1 de enero de 2013 para ponerlo en funcionamiento con la intención de que fuese la primera piedra de cara a una progresiva equiparación de estas licencias, ya que las madres tenían hasta ahora 16 semanas y los padres solo dos.



El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, promotor de esa ley, se comprometió a poner en marcha la medida antes de que venciera el plazo, sin embargo, cuando llegó el momento de hacerlo, en 2009, alegó que costaría al erario público 200 millones de euros que en aquel momento, no estaban disponibles, así que lo pospuso.



Cuando en 2011 el Partido Popular ganó las elecciones, hizo lo mismo. Se comprometió a que la medida entrara en vigor el 1 de enero de 2013, el plazo límite que marcaba la Ley de Igualdad, sin embargo, llegado el momento, lo aplazó.



Para ello, se sirvió de una disposición adicional a la Ley Orgánica de Presupuestos Generales del Estado que dejaba sin vigencia el artículo de que establecía la ampliación del permiso. En los presupuestos de 2014 y 2015, prorrogados en 2016, hizo la misma operación, de modo que hasta la fecha no había entrado en vigor.



235 MILLONES EN LOS PRESUPUESTOS DE 2017

Ciudadanos incluyó la ampliación del permiso de paternidad entre las cláusulas del acuerdo que suscribió con el Partido Popular para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, como parte de una iniciativa más ambiciosa que aspira a ampliar progresivamente la duración de estas licencias por nacimiento o adopción de un hijo, concretamente hasta ocho semanas más en dos años.



Fuentes de Ciudadanos han informado a Europa Press de que esta formación ya ha negociado con el Gobierno que los presupuestos de 2017 incluyan 235 millones de euros para sufragar el coste del nuevo permiso.



Esto no convence a la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPiiNA), pues la formación naranja quiere que padres y madres tengan entre los dos 26 semanas (ahora suman 20) de las que ocho para cada uno serían intransferibles (las intransferibles ahora son seis de la madre por motivos médicos) y el resto, intercambiables.



Para esta organización este planteamiento es un error, ya que, como demuestra la experiencia de España y de otros países europeos, al final es la madre, por una cuestión de costumbres, quien se acaba cogiendo todas las semanas de permiso (se transfieren menos del 2%), por lo que queda penalizada en el mercado laboral, al tiempo que el padre queda penalizado en el desarrollo del vínculo con su hijo y en el disfrute del mismo. Sostiene que ambos pierden, además, en corresponsabilidad.



Precisamente, el pasado mes de octubre, el Pleno del Congreso aprobó, con la abstención del PP y Foro Asturias, una iniciativa promovida por Unidos Podemos para igualar en 16 semanas los permisos de maternidad y paternidad y que, además, estos no sean transferibles entre los progenitores.



Según ha informado UGT los padres que son empleados públicos podrán disfrutar de este derecho, pero a diferencia de los que trabajan en empresas privadas, los primeros sólo podrán hacerlo inmediatamente a continuación del parto, adopción o acogimiento, algo que este sindicato considera "una agravio comparativo".



UGT advierte en un comunicado de que España está "lejos" de los países más avanzados en esta materia y reclama políticas para igualar las condiciones laborales de las mujeres y facilitar la corresponsabilidad compartida, que pasan por la ampliación progresiva de los dos permisos, tanto el de maternidad como el de paternidad.



En concreto, recuerda que en Suecia el permiso por maternidad/paternidad es de 16 meses a compartir entre la madre y el padre, estando el padre obligado a disfrutar 60 días, más 10 días laborables a partir del nacimiento; y en Noruega, la baja maternal es de 14 meses y de 70 días para el padre, con un permiso para la madre de 21 días previos al parto.