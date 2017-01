Román cree que Page discrimina a la ciudad de Guadalajara por motivos políticos

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha anunciado que "hoy o mañana mismo" va a pedir al consejero de Sanidad, Jesús Fernández, una reunión para abordar y ofrecer la colaboración del Ayuntamiento para tratar de aspectos relacionados con la movilidad y los accesos al centro hospitalario y aparcamiento.



Acompañado de casi todo su equipo de Gobierno, en una larga comparecencia pública para hacer balance del año, Román ha mostrado su preocupación por el "no" con el que se encuentra el Consistorio a menudo cuando plantean a la Junta de Comunidades proyectos para la ciudad.



Aunque para el alcalde, es la Junta quien "tiene la responsabilidad", desde el Ayuntamiento están dispuestos a buscar soluciones de manera conjunta.



Para Román, en todo caso, está claro que Guadalajara ha sido perjudicada también en lo que se refiere a aspectos relacionados con el Plan Astra, por la "inacción" de la Administración regional a la que responsabiliza de no sancionar a los autobuses que paran "donde les da la gana".



El primer edil, en su comparecencia ha lamentado como, hoy, decenas de autobuses pasan por la capital "y colapsan el tráfico", siendo la respuesta "esto lo hago yo porque soy quien manda", en referencia a la Junta.



Román se ha referido también al Fuerte de San Francisco y a los talleres de Empleo, la reforma de la carretera entre el puente árabe y el puente atirantado, como otros proyectos en los que no ve el apoyo del Gobierno regional sino la respuesta de "no hay dinero" a casi todo.



Por ello, se ha mostrado nuevamente crítico con la "discriminación" que a su juicio ha tenido el Gobierno de Emiliano García Page con el Ayuntamiento y le ha pedido que porque se tenga un "color diferente" no discrimine a esta ciudad.



En referencia al futuro campus universitario, Román espera que este mismo mes de enero se firme el acuerdo para las obra, que "aunque sea con retraso", lo ve como "una luz en una colaboración".



Por un cambio en la Ley Electoral

El alcalde, sin querer trasladar la situación sólo a Guadalajara capital, donde su formación gobierna en minoría gracias al apoyo en la investidura de Ciudadanos, ha vuelto a reivindicar la necesidad de abogar por la modificación del sistema electoral porque "los ciudadanos merecen gobiernos fuertes" para evitar periodos largos de gobiernos en funciones o de mandatos de fuerzas que no son las más votadas.



En este sentido se ha mostrado igualmente crítico con aquellas formaciones minoritarias que "bloquean" las decisiones, y por eso cree que es necesario que todos los partidos políticos avancen en las modificaciones necesarias para "gobiernos fuertes a nivel local, autonómico o estatal".



"Cuando se pasa de lo que algunos llaman el rodillo de la mayoría absoluta a lo que otros denominan dictadura de la minoría estamos hablando de imposición y no de diálogo", ha dicho, considerando que, a veces, "estamos dando más valor al voto del que menos respaldo tiene que al del que más respaldo tiene".



Asegura no tener aspiraciones de política nacional

Durante el balance, ha querido dejar claro también que él no tiene ningún tipo de ambición política por ir a ningún cargo nacional, en referencia a los rumores de que se le hubiera podido ofrecer. Así, ha dicho que ni nadie se ha dirigido a él tras la elección de Mariano Rajoy como presidente de España para ocupar ningún puesto en el Gobierno de España y ha insistido en que su decisión es la de seguir al frente de la Alcaldía esta legislatura.



Aunque no se ha aprobado su propuesta para poder dedicar una parte de su tiempo a su profesión como médico y de cobrar del Ayuntamiento, ha asegurado que va a seguir al frente del Consistorio.



Una vez más Román ha vuelto a tender la mano a acuerdos de gobierno a los grupos de la oposición, y más concretamente a Ciudadanos y al PSOE; menos a Ahora Guadalajara por su propia ideología "comunista", pero sin excluir tampoco algunos, en aspectos concretos o puntuales.



En cuanto a la relación con Ciudadanos a raíz del pacto de investidura ofrecido por esta formación, el alcalde ha dicho que está cumplido en un porcentaje muy elevado y que funciona de manera correcta.



Por lo que respecta a las distintas mociones planteadas por los grupos de la oposición, ha querido resaltar su compromiso de cumplir todas las mociones aprobadas "en la medida en que se pueda".



Recuerdo a las víctimas de la violencia machista

Román, en su comparecencia ha querido tener un recuerdo especial para los fallecidos en el atentado de Estambul y también para las dos mujeres víctimas de violencia machista.

En este sentido ha anunciado su decisión de, a partir del próximo pleno que se celebre este mismo mes de enero, en el comienzo de cada sesión se recordará "con su nombre" a las víctimas como consecuencia de esta violencia doméstica como un gesto testimonial para decir que Guadalajara está en contra la "lacra" de la violencia de género.



La lucha por el cambio climático es otra prioridad de Gobierno de Román y en este aspecto ha anunciado también que convocará próximamente a todos los grupos políticos para tratar de pactar un plan con acciones "concretas" contra el cambio climático.



La "boina" de Madrid

Román se ha mostrado preocupado por la "boina" de contaminación del aire estos días en Madrid y que esta pueda venir a Guadalajara y pueda perjudicar a la salud de los guadalajeños hoy y a la sostenibilidad del planeta mañana.



Aunque ha reconocido como un "reto complicado y difícil" conseguir que el Palacio del Infantado sea declarado Patrimonio de la Unesco, el regidor ha asegurado que seguirán luchando por ello porque "merece la pena" y si se consigue "será la guinda".



Ha vuelto a poner en valor como algo prioritario de su gobierno la política social especialmente dirigida a los colectivos más desfavorecidos; también ha tenido referencias para las inversiones realizadas en el casco histórico.



En definitiva, ha hecho un balance "satisfactorio" de la política municipal defendiendo la necesidad de gobernar con el entendimiento de todos.