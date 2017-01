Daniel Jiménez pide a Ciudadanos que “reflexionen” sobre lo que están haciendo en el Ayuntamiento

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Daniel Jiménez Alejandro Ruiz Ciudadanos El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, ha calificado el 2016 como "otro año perdido para que Guadalajara salga de la crisis, tenga mejores servicios municipales y sus ciudadanos puedan vivir un poco mejor".



Así lo ha indicado este martes en su balance sobre la gestión del Partido Popular al frente del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara. Un balance "decepcionante" ya que, según Jiménez, "se podía haber hecho una transformación mucho más potente que el mero transcurrir de la inercia al que el alcalde nos tiene acostumbrado".



Sin embargo, quizá lo más relevante de la comparecencia ha llegado al final, cuando ha valorado el papel que está jugando Ciudadanos en este cuatrienio. Daniel Jiménez ha solicitado a los dos concejales "naranjas" que reflexionen, recordándoles que "tienen la sartén por el mango" y subrayando la "contradicción política" en la que según Jiménez incurren. "Parece que tienen la obligación de apoyar al PP y lo hacen en el presupuesto y las ordenanzas fiscales y, sin embargo, apoyando las mociones que presenta el PSOE y Ahora Guadalajara en los plenos, demuestran una convicción política distinta a la que ofrecen al PP", ha concluido.



Nada bueno en Román

Una de sus críticas fundamentales de la comparecencia ha ido dirigida, como parecía previsible, al hecho de que Antonio Román no se dedique de forma exclusiva a su labor como primer regidor. "El primero que no cree en Guadalajara es Antonio Román que ha decidido apostar por su carrera profesional particular. Es alcalde de manera residual". Por ello, ha adelantado que su primera exigencia para el alcalde es que se dedique plenamente a la localidad.



Asimismo, el portavoz socialista le ha pedido que "respete los acuerdos de las minorías que se hacen mayorías y que deje de despreciar a la ciudadanía que está representada en otras fuerzas".



Respecto al desempleo, Jiménez ha recordado que ésta es la "principal preocupación" de los vecinos y ha lamentado tanto que Román haya sido "incapaz de anunciar inversión alguna en ningún suelo industrial de Guadalajara" y que haya "boicoteado los planes de la Junta" en materia de empleo.



Por lo que respecta al casco histórico, ha subrayado que "sigue siendo la zona cero de la ciudad" y ha añadido que "hay casi más solares que casas".



ANIVERSARIO DE CELA Y BUERO

Jiménez también ha lamentado que no se haya utilizado "adecuadamente" los aniversarios de Cela y Buero Vallejo para "vincularlos al incremento del turismo en Guadalajara. Ha sido principalmente un consumo local, no ha habido una promoción turística potente", ha criticado.



El portavoz socialista en el Consistorio ha exigido que el equipo de Gobierno "rinda cuentas de cada uno de los actos deportivos que hace en la ciudad". Ha demandado que quiere saber lo que cuestan y ha destacado que "no se puede seguir gastando en celebraciones deportivas a costa del deporte base de Guadalajara".



Sobre el cambio climático, Jiménez ha recordado que la propuesta de un Pacto Local en contra del cambio climático ya se le hizo al alcalde el pasado mes de septiembre y le ha invitado a aprovechar las ayudas del programa europeo Life 2014-2020 con más de 3.400 millones de euros de ayudas para adaptarse al dicho cambio climático.



Respecto a los jóvenes, el portavoz socialista ha criticado que el alcalde haya "desnaturalizado por completo" el Espacio Tyce. "Se hizo para los jóvenes, ha estado cinco años cerrado y en lugar de abrirlo para los jóvenes, se lo ha dado a las escuelas del Palacio de la Cotilla".