La ausencia de Podemos en una votación deja a la televisión regional (por ahora) sin presupuestos

Los representantes del PP en el Consejo de Administración del Ente público Castilla-La Mancha Media (CMM) han votado han votado este martes en contra de la aprobación del anteproyecto de presupuestos del Ente para el año que viene, mientras que los del PSOE han mostrado su apoyo al ser los de la "recuperación".



En nota de prensa, los 'populares' señalan que han votado en contra "al no haberse presentado el estado de ejecución del presupuesto actual y prever el documento presentado para 2017 un incremento del gasto en la televisión de más de un millón de euros".



Así, los consejeros del PP han pedido la retirada del anteproyecto al considerar que no podían aprobar las previsiones del próximo año sin conocer el balance del actual. "Seguimos sin conocer en qué se han gastado los cerca de 37 millones de euros de dinero público con los que subvencionó Page a la radio y la televisión el pasado año y, lo que es más grave, prevén gastar un millón de euros más", ha comentado el consejero 'popular' Luis Maldonado.



Además, ha insistido en la necesidad de ver el resultado de la ejecución presupuestaria de 2016 para conocer dónde se refleja el supuesto déficit de 8 millones de euros que había y cómo se ha subsanado y ha destacado, por otra parte, "que se ha abandonado a su suerte a la radio, dedicándole un ridículo 0,92% de la inversión total".



Además, ha destacado que en la memoria se habla de que la "mejora o ampliación de recurso multimedia podrán requerir, en su momento, nuevos recursos" y, en este sentido, ha preguntado a la directora del Ente, Carmen Amores, de dónde se sacarán estos recursos y la razón por la que no se especifican. "Ante lo que la responsable del Ente autonómico ha dado la callada por respuesta", añade.



Intervención de Carolina Hernández

Por su parte, la consejera Carolina Hernández ha catalogado el proyecto de presupuestos como "una pantomima porque basta leer la memoria del documento para ver que el proyecto es una farsa". "La memoria dice que, entre los objetivos de los presupuestos está el de cumplir con el mandato de la Ley de Creación del ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, 'fomentando los derechos de expresión y la pluralidad informativa', lo que se incumple de manera reiterada y grosera".



La consejera del PP ha explicado que "estos últimos días todos los castellano-manchegos lo han podido comprobar cuando se oculta la actividad de la presidenta del PP regional y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y se inventan noticias como que los presupuestos de la región para 2017 están presentados, mostrado imágenes que llevan al equívoco".



"Los presupuestos del Ente, la directora del Ente, y los jefes de los informativos no cumplen con los principios de objetividad, pluralidad e imparcialidad en los informativos y la televisión se haya convertido en una herramienta al servicio del PSOE, no en un instrumento para el servicio público", ha declarado la representante 'popular'.



La consejera María Carmen Martín, por su parte, ha señalado que no se están justificando los gastos extraordinarios de la televisión, "los están tapando" y que se está intentando aprobar "un incremento del 20% en trabajos realizados por empresas externas, que se van a pagar, principalmente, con incremento de casi un millón de euros de la subvención de la Junta que, como todo el mundo sabe, procede de los bolsillos de los ciudadanos".



Apoyo de los consejeros del PSOE

De su lado, los representantes del PSOE en el Consejo de Administración de Castilla-La Mancha Media han dado su apoyo al anteproyecto de presupuestos para 2017 por considerar que los mismos "vienen a continuar la senda de la recuperación que se inició el pasado año".



Según ha señalado el portavoz de los consejeros socialistas, Patrocinio Gómez, las cuentas de la radio y televisión públicas para este año "recogen dos aspectos fundamentales". "Por un parte, son ambiciosas porque, gracias al esfuerzo realizado, contemplan un incremento muy importante de los ingresos, con lo que se podrán seguir haciendo más cosas para potenciar CMM".



En segundo lugar, ha indicado que "recogen un ahorro de alrededor de 700.000 euros en los gastos destinados a dietas, kilometrajes o suministros". "Ya no se pagan dietas desmesuradas a tertulianos amigos ni se abonan taxis con destino desconocido ni hay tarjetas black como en la anterior etapa de Villa y Cospedal", ha dicho.



Gómez también ha lamentado que los 'populares' se atrevan a hablar de déficit en el Ente "cuando el actual Gobierno regional tuvo que hacerse cargo de un déficit de más de 9 millones de euros que fue el regalo envenado que dejó la anterior dirección y que de no haberse cubierto hubiera puesto en peligro muchos puestos de trabajo y el propio funcionamiento normal de CMM".



Para Gómez, la situación "ha cambiado mucho" y CMM se está recuperando del "pésimo estado en la que la dejó el anterior Gobierno del PP tanto en su situación económica como a nivel de audiencias".



Por otra parte, el portavoz de los consejeros socialistas ha vuelto a recordar a los representantes del PP que "ahora se da información veraz y tienen cabida las opiniones de los diferentes grupos políticos porque no pasa lo que ocurría cuando gobernaba Cospedal en donde se atacaba hasta el exceso a los que opinaban diferente y se vanagloriaba sin medida al ejecutivo del PP".



"Hoy no hay redacciones paralelas y la información se hace y se ofrece con criterios profesionales", ha dicho, para agregar que "ahora, la pluralidad es una seña de identidad de nuestra televisión y eso lo están apreciando los ciudadanos que premian a CMM con datos de audiencia cada vez más positivos".



Así, ha apuntado que según los últimos datos, la cadena ha experimentado un crecimiento del 26 por ciento en el último año, siendo la que más ha crecido de las televisiones autonómicas y los informativos de mediodía han aumentado en tres puntos su audiencia. "Esto contrasta, señala el representante socialista, con lo que pasaba antes con Cospedal y Villa donde la manipulación llegó hasta tal extremo que las audiencias cayeron en picado".