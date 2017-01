Entre los pocos usuarios del AVE en Guadalajara-Yebes este 5 de enero estarán los Reyes Magos

El tren AVE número 03173 procedente de ‘Puerta de Atocha’ que tiene prevista la llegada a las 17:53 horas de este jueves 5 de enero a la estación de AVE Guadalajara-Yebes, transportará a los Magos de Oriente para participar en la Cabalgata de Reyes de Valdeluz.



Los Magos de Oriente harán un recorrido de apenas 23 minutos para cubrir el trayecto que separa la terminal de la capital de España de este apeadero, instalaciones que estrenaron los Reyes de España el 10 de octubre de 2003 en el viaje inaugural de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Lérida.



Al igual que en años anteriores, el hall de la estación servirá de improvisado escenario para que los niños del municipio que lo deseen puedan dar la bienvenida a los soberanos antes de que estos se trasladen, junto con la comitiva real, al Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’ donde, en sus tronos, agasajarán a las niñas y niños con un obsequio "muy ecológico".



Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Yebes aprovechará el paso fugaz de Melchor, Gaspar y Baltasar por este municipio para reclamar más y mejores servicios para esta parada de la línea de AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.



Como recuerdan desde el consistorio, la de Guadalajara-Yebes iba a ser la primera estación del país que contaría con trenes lanzaderas, que iban a cubrir el trayecto desde aquí hasta la capital de España.



“RENFE anunció en 1999 la implantación de este servicio regular, que estaría operativo en 2004; doce años después seguimos esperando la llegada de los trenes y somos muchos los que no nos resignamos, si bien la mayoría de los vecinos ya ha perdido la esperanza”, apunta Miguel Cócera, alcalde de Yebes.



De las más de 30 capitales de provincia que en estos momentos disfrutan de la Alta Velocidad, la estación de Guadalajara-Yebes es “con diferencia” la que tiene las “peores prestaciones” pese a que está operativa desde hace más de trece años.



La estación de Guadalajara-Yebes dispone de dos vías para que los trenes efectúen parada en ambos sentidos y dos by-pass centrales que emplean los convoyes que no se detienen, que son la mayoría de los que circulan a diario para que no tengan que reducir la velocidad de marcha. Esta infraestructura cuenta con una quinta vía, que iba a ser el apeadero de salida y llegada de las lanzaderas AVE que efectuarían el recorrido entre esta estación y la capital de España. “Hoy igual que ayer, este andén está perfectamente preparado, tanto técnica como materialmente, para recibir este servicio y cumplir con el compromiso que se adquirió en su día”, advierte el alcalde de Yebes. No obstante, Miguel Cócera indica que esta reivindicación no es “potestativa” del municipio, sino de la propia capital y de toda una provincia, ya que implica a un transporte terrestre que debería servir para “vertebrar un territorio de contrastes y desequilibrios” como es Guadalajara. “Hace escasas semanas mantuve un encuentro con el alcalde de Guadalajara y coincidimos en la necesidad de hacer un frente común para conseguir los servicios AVE que necesitan los usuarios de la estación”, aclara.



Doble Cabalgata

Desde el andén, el séquito hará su entrada en el hall de la estación de Guadalajara-Yebes donde, como es habitual, recibirán las primeras muestras de cariño de los niños que les estarán esperando con los brazos abiertos.



A continuación se desplazarán al polideportivo de Valdeluz, en cuya pista central se dispondrán los sitiales, desde los que Melchor, Gaspar y Baltasar escucharán por boca de los pequeños los deseos para la noche más mágica del año y les obsequiarán con un regalo muy ecológico.



Como es tradicional, el propio alcalde y algunos concejales del equipo de Gobierno repartirán el chocolate y roscón entre los vecinos que asistan para combatir el frío de la noche.



En el pueblo de Yebes también se celebrará una segunda Cabalgata, que recorrerá las principales calles del casco urbano, y que concluirá con otra chocolatada con roscón que se servirá en la Plaza Mayor.