El viejo que recogía caramelos del suelo

6 de enero de 2017.



Mañana del día de Reyes.



Hace frío, pero el sol alivia al paseante.



En el Paseo de las Cruces, un viejo, quizá octogenario, hurga con la contera del bastón en el seto que flanquea el bulevar. Busca (y encuentra) caramelos, abandonados la víspera por los muchos millares que siguieron la Cabalgata. Se los echa al bolsillo, con la misma ansia con la quizá de niño rebuscó aceitunas en los olivares.



Unos pocos metros más allá, un antiguo notario camina bien erguido, abrigo azul marino, pelo cano, manos suaves, mientras la ciudad se despereza.



No hay coches.



Sólo se oye al rumano que habla a gritos por el teléfono móvil como si aún no hubieran inventado los telefonos móviles y fuera necesario gritar para hacer oír.



Antes de cobijarte en un bar admites que no puede olvidarte de los ojos luminosos de aquella niña de anoche, impaciente por llegar hasta donde los Reyes Magos de Oriente estaban a punto de pasar. Su madre, cubierta la cabeza por un velo, la asía complacida de la mano.



Miras las calles hoy vacías.



Recuerdas la ciudad henchida de niños y padres y abuelos de la víspera.



¿Realmente no hay sitio para todos? ¿Por qué no puede haberlo? ¿Lo habrá algún día?