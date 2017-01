Adiós, Navidad de Guadalajara

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Opinión Navidad Se nos va a quedar más amplia la Plaza Mayor, de eso no cabe duda. Con empeño y algo de apreturas allí han cabido en estos días un belén monumental, un tiovivo, un árbol de Navidad, las luces de la fachada del Ayuntamiento, muchas casetas de madera recién estrenada... y, sobre todo, muchos guadalajareños y sus ilusiones. Han sido unos días para soñar sin dejar de pasear por la ciudad, que es una bonita manera de acabar un año y empezar con el siguiente.



Este domingo andaban ya recogiendo sus bártulos los que vendían sombreros, adornos, dulces árabes o pan recién hecho, de igual modo que ocurría en la Plaza de los Caídos de la Guerra Civil (la del largo nombre pendiente de cambio) o en la Plaza del Jardinillo (la del Neptuno sin tridente), cada mercadillo con su estilo y sus clientes, que no han debido ser pocos en ninguno de los casos a la vista de las muchedumbres.



Venga, va, no nos hagamos los remolones: esta vez, es justo felicitar al Ayuntamiento de Guadalajara por haber ayudado a que la capital de la provincia estuviera llena de vida tarde tras tarde, mañana tras mañana. Las noches también, claro, pero eso es más bien mérito de la marcha de cada cual...



En doce meses vuelve la Navidad, así que ¡no se me impacienten!