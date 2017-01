El Hospital de Guadalajara estrena una cama que cuesta 14.520 euros

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Paz

09/01/2017 tickets para usar la cama.

Si solo hay una cama articulada, las mujeres que van a parir ese día, tienen que sacar número? scotex

09/01/2017 PUBLICITAN TAMBIEN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVECITO?.

Tambien van a publicitar la compra de tiritas, aspirinas y la compra de papel higienico que no roza a los pacientes????



Como no saben gestionar pues tienen que publicitar cualquier cosa.



Que verguenza. Pacientísimo

09/01/2017 5 meses para una inyección.

Un dato objetivo de cómo está el hospital de Guadalajara y no hablo de oídas porque me ha pasado a mi: Me prescribieron una inyección que debían ponerme en zona quirúrgica y tardaron cinco meses en llamarme. ¡¡¡¡5 meses de espera parea una inyección!!!! Mi conclusión es que el Sescam está enfermo de mucha gravedad y eso no lo curan ni unos políticos expertos en propaganda, pero no en gestión, como son los que actualmente mandan en Castilla-La Mancha, gracias a Podemos, y, por tanto, cómplice del PSOE y de sus chapuzas.