Guadalajara tendrá pronto un nuevo comisario-jefe de Policía

"A petición propia y por motivos estrictamente personales", Francisco Trallero ha confirmado su próximo traslado desde la Comisaría de Policía de Guadalajara, cuya jefatura ha venido ocupando desde hace tres años. En su nuevo destino será jefe de la Oficina Nacional SIRENE, de la División de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía.



Las oficinas SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry / Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional), creadas en todos los estados firmantes del Acuerdo de Schengen, constituyen un mecanismo operativo de apoyo al Sistema de Información Schengen (SIS). Entre sus funciones principales está la “validación” de las descripciones en el SIS de personas buscadas por autoridades judiciales europeas para su detención a efectos de extradición, y la remisión obligada y simultánea a todas las demás Oficinas SIRENE de la información requerida.



En una misiva que se ha distribuido este lunes, el comisario-jefe de Guadalajara ha querido expresar su "agradecimiento por la colaboración y ayuda, que en todo momento he recibido de las distintas instituciones, organismos y entidades tanto públicas como privadas, durante estos tres últimos años, y en especial a los representantes de las mismas. De igual forma, desearía públicamente testimoniar el esfuerzo, trabajo y entrega de los hombres y mujeres que componen la plantilla de la Comisaría de Policía de Guadalajara, y el honor que me ha supuesto el estar al frente de ellos durante estos años".



En este momento, Trallero ha querido recordar que "como señalé el día de la celebración de nuestro último Patrón, no ha habido destino ni puesto de trabajo, que más satisfacción y orgullo me haya supuesto que el estar al frente de la Comisaría Provincial de Guadalajara, sirviendo a los ciudadanos de mi ciudad, Guadalajara, a la que tanto quiero".