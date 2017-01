Un alto cargo socialista de la televisión regional niega que se esté ocultando un “rescate”

Noticias relacionadas La televisión regional recibe 3,5 millones de euros fuera de presupuesto El presidente del Consejo de Administración de CMMedia, José Francisco Rivas Cid, ha mostrado su "perplejidad y decepción" por las últimas críticas del PP, que señaló el pasado jueves 5 de enero que CMMedia "ocultaba el rescate" de 3,5 millones asumido por el Instituto de Financiación de Castilla-La Mancha. "Es un insulto a la inteligencia", ha asegurado.



"Calificar como ocultación o hablar de desajustes en las cuentas públicas a una acción presupuestaria, la misma que realizó el PP cuando estaba en el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuándo ésta ha sido informada en el Consejo de Administración del Ente, en el resumen de los Acuerdos del Consejo de Gobierno y en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha, es una burla de mal gusto a la inteligencia", dice Rivas en un comunicado.



Como presidente del Consejo de Administración señala que no da crédito a lo que dicen los representantes del Partido Popular en este órgano y da fe de que en la última reunión del Consejo todos los asistentes tuvieron conocimiento por la directora General, Carmen Amores, "de la información presupuestaria relativa al Ente Público y de su situación en relación con las devoluciones del IVA que tienen que ventilar los tribunales".



El presidente del Consejo de Administración, que también perteneció a dicho órgano cuando gobernaba el PP en Castilla-La Mancha, ha asegurado que la situación de reclamación del IVA, tanto por la televisión autonómica como otras de la FORTA, arranca desde 2012, y desde entonces se ha procedido presupuestariamente de la misma forma.



Este mecanismo de préstamo, que ya fue utilizado por la anterior Dirección para atender el pago del IVA correspondiente a 2013, "no supone un incremento en el coste de este servicio público, pues no se destinará a su presupuesto de gastos, prorrogados respecto a los ejercicios anteriores", ha afirmado.



"Los nuevos tiempos de la política en España, pero también Castilla-La Mancha, exigen rigor, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos", lo que a su juicio, "es el empeño que hasta la fecha ha demostrado la actual directora general de CMMedia.