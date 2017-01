Hay que joderse con la grúa

Temas relacionados Economía Urbanismo Vivienda Guadalajara Opinión Ahí la tienen en todo su esplendor: la grúa que este miércoles se ha adueñado de la calle Alvarfáñez de Minaya es toda una noticia. No sólo porque haya obligado a muchos conductores a darle vueltas a la cabeza y a la ciudad, sino porque implica que en un solar del centro se va a empezar a levantar un edificio.



En la esquina con la Plaza de la Virgen de la Antigua yacía desde antes incluso de la crisis inmobiliaria un solar que a lo más que había llegado hasta ahora era a convertirse en ocasional lago, cuando llueve (o llovía). Enfrente, desde hace menos tiempo, espera otro que tal, a ver si alguien ve negocio en juntar ladrillos uno encima del otro.



Tener que congratularse de que las empresas constructoras empiecen a ver beneficios donde durante casi una década sólo ha habido miedo especulativo es de nota... Como diría el castizo, ¡hay que joderse! Y encima, desear a esos empresarios que les salga bien y no quiebren, para evitar que los perjudicados sean otros.



La grúa, al menos, quedaba bien en la foto, no me lo negarán.