El Hospital de Guadalajara no es el tercero peor de España

La indiferencia con que los españoles digerimos como ciertas informaciones que son falsas o erróneas no tiene fin. Ha ocurrido recientemente a propósito del Hospital de Guadalajara, por culpa de una apresurada interpretación del siempre vehemente Lorenzo Robisco, que no supo calibrar un estudio privado ni sus datos. La nota de prensa del PP fue reproducida sin más por medios de comunicación y agencias informativas con las consecuencias que vamos a intentar describir.



Semanas después, la mula falsa sigue andando por los caminos de Castilla-La Mancha. Sin ir más lejos, en la noche del martes la compró Alejandro Ruiz para escalfarla, sin inmutarse, en "El Braserillo" que emite desde Toledo "La Regional", cuando insistió en decir que el de Guadalajara "es el tercer peor Hospital de España". Eso es, sencillamente, falso.



LA CRÓNICA DE GUADALAJARA intentó que sus lectores se acercaran bastante más a la verdad en el momento de publicar la referida noticia, aunque con el limitado resultado que hemos podido comprobar.



Como se dio a conocer hace casi un mes, La Paz, el Clínic y el "Gregorio Marañón" encabezan la lista de hospitales públicos con mejor reputación de España, un ranking promovido por una empresa privada en el que el Hospital de Guadalajara ocupa el puesto 72º entre los centros públicos españoles, superado dentro de Castilla-La Mancha por Toledo (puesto 34º y eso que baja seis respecto a hace un año), Mancha Centro (35º), Ciudad Real (39º), "Nuestra Señora del Prado", de Talavera de la Reina (42º) y el CHUA de Albacete (64º). El hospital guadalajareño era la primera vez que aparecía en el listado, limitado a los cien mejores hospitales de España, ya sean públicos o privados, a criterio de los profesionales y de los consultores seleccionados por los organizadores . Lo escribimos subrayado, puesto en color y con negrita, para ver si alguno de los recalcitrantes lo entiende mejor. En el listado quedan fuera al menos Cuenca, Tomelloso y Puertollano, de entre los de la región. En toda España el número de hospitales ronda los 800, de los cuales en 2012 eran de titularidad pública 453. Y de entre ellos, el 72º el Hospital Universitario de Guadalajara.



El "Monitor de Reputación Sanitaria", que es como se llama el invento, intenta ser una referencia para luego tener más clientes entre los analizados. Ni más ni más menos. Solo eso, como podría confirmar uno de sus responsables que se llama Fernando Lamata y que fue jefe supremo de la cosa sanitaria regional hasta 2011. Por si alguien tenía la curiosidad, simplemente.



Para saber qué está pasando en el Hospital de Guadalajara es más esclarecedor preguntar a sus profesionales... y entonces el balance oscila entre la inquietud y el desánimo. Prueben con sus conocidos y no cuenten para el encargo con el consejero de Sanidad: es improbable que se ponga a la faena, desaparecido como está y sin ganas de dar la cara ni mostrar el bigote.



Por si acaso, sigan ustedes con salud.

