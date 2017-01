Anuncian UVIS móviles más grandes y una nueva ambulancia en Checa con el nuevo contrato del SESCAM

Temas relacionados Alberto Rojo Guadalajara (Provincia) Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Sanidad El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 35.648.776 euros para la contratación, vía concurso público, del servicio



El gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Antonio Álvarez Rello, junto al delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, y la directora provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, ha dado a conocer este miércoles cómo quedará el servicio de transporte sanitario terrestre en el Área Sanitaria de Guadalajara una vez se formalice el nuevo contrato. La comparecencia llega semanas después del revuelo originado en Azuqueca por los cambios que iban a afectar a esa localidad. Alberto Rojo ha reiterado que el Gobierno regional garantiza la permanencia de la ambulancia de Soporte Vital Básico para Azuqueca de Henares en las mismas condiciones que hasta ahora.



Como destacaba el delegado de la Junta en Guadalajara, la principal mejora sería la incorporación de una ambulancia de Soporte Vital Básico para la localidad de Checa, un servicio “que fue eliminado por el anterior Gobierno regional, que despidió a los dos técnicos asignados a él y convirtió esa ambulancia en un vehículo de transporte convencional”.



La ambulancia de SVB que se incorporará tras la adjudicación del servicio atenderá las urgencias de la Zona Básica de Salud de Checa, que comprende los municipios de Alcoroches, Alustante, Chequilla, Megina, Motos, Orea y Traid, además del propio Checa, y que suman un millar de tarjetas sanitarias, cifra que se eleva durante la época estival. Este nuevo dispositivo, añadía, “mejorará los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia y, por tanto, la asistencia sanitaria”.







El nuevo pliego dejará 77 vehículos como mínimo para la provincia de Guadalajara, de los que 21 son para transporte urgente y 56 para no urgente. Se establece que habrá ambulancias de Soporte Vital Básico localizadas en Alcolea, Atienza, Guadalajara, Azuqueca, Cifuentes, Checa, Cogolludo, Molina de Aragón, Pastrana, Sacedón, Sigüenza, Villanueva de la Torre y Mondéjar. Las UVIs móviles se localizarán en Guadalajara, Azuqueca, Molina y Toremocha del Campo.



Según los datos de actividad, durante el año 2015 las ambulancias convencionales y colectivas realizaron más de 89.842 traslados en Guadalajara, tanto de pacientes como de acompañantes. Además, las Unidades Móviles de Emergencias se activaron en 2.703 ocasiones, a una media de 7,4 al día y se activaron 10.540 veces los Soportes Vitales Básicos, mientras que las ambulancias convencionales de urgencias se activaron en 3.479 ocasiones.



Renovación de vehículos, incluso para obesidad mórbida

Álvarez Rello ha destacado que el criterio de adjudicación será la mejora de los recursos, “con vehículos más nuevos, cambio de ambulancias convencionales por soportes vitales básico”, para mejorar el servicio que se ofrece a los ciudadanos, además de establecer condiciones que garanticen los derechos laborales de los trabajadores de transporte sanitario terrestre.



Entre otras medidas, se mejora la capacidad de transporte de pacientes de la flota de vehículos de transporte sanitario no urgente puesta a disposición del contrato, incrementando el número de ambulancias de tipo colectivo en la misma proporción que se disminuyen las ambulancias de tipo convencional. De esta forma no se modifica el número de vehículos pero se incrementa el número de plazas disponibles para prestar los servicios.



Además, entre los criterios de valoración, y para reducir la presión que puedan sufrir los servicios de urgencias de los hospitales, se introduce la posibilidad de ofertar una disminución del tiempo máximo permitido para la recogida de las altas de estos servicios. Igualmente, para apoyar a los hospitales en la rotación de camas, se disminuye en 30 minutos el tiempo máximo permitido para recoger a pacientes de alta hospitalaria que precisen ambulancia.



Otra de las novedades del pliego, explicaba Álvarez Rello, es que cada provincia disponga de al menos una ambulancia con capacidad de tipo bariátrico, para dar respuesta a los problemas actuales que se plantean para los traslados de pacientes con obesidad mórbida.



Asimismo, se elimina la posibilidad de utilizar los dispositivos de localización, tanto en las UVI’s móviles como en todos los Soporte Vital Básico, lo que según el SESCAM "garantiza la rápida respuesta de los recursos de atención urgente, al estimarse que no resultan efectivos para una activación de la ambulancia en menos de cinco minutos".



En el caso de Guadalajara, supondría eliminar los dispositivos de localización en Pastrana, Cogolludo, Mondéjar, Cifuentes, Atienza y Villanueva de Alcorón, dotando dos profesionales más por dispositivo.



Finalmente, se ha procedido a una revisión "exhaustiva" del equipamiento sanitario de las ambulancias asistenciales, estipulando la obligatoriedad de incorporar equipamientos de última generación en todos los vehículos nuevos.



Otras mejoras se refieren al aumento de las dimensiones de las ambulancias convencionales para el transporte urgente, de modo que resulten similares a las de Soporte Vital Básico, la unificación de equipos de electromedicina y demás material sanitario para facilitar la configuración de un sistema integral de urgencias y emergencias, así como la dotación de cardiocompresores para aumentar la calidad en las maniobras de reanimación cardiopulmonar o monitores de última generación, entre otros equipos, o mejoras en la calefacción de los vehículos para mantener la temperatura del habitáculo aunque esté parada.