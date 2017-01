El alcalde de Arbancón reflexiona sobre la despoblación de la provincia de Guadalajara

Temas relacionados Opinión Guadalajara (Provincia) En los últimos días, y tras las noticias de la llegada de los Reyes Magos de Oriente en numerosas cabalgatas a lo largo de la geografía, los medio de comunicación se han hecho eco de los datos de población aportados por el INE. En realidad datos nada sorprendentes para nuestra provincia, una provincia mayoritariamente rural que pierde población en un cauce ya natural al que nadie parece ser que tenga intención o de con la clave para revertir esa tendencia.



En las últimas semanas se habla mucho sobre la problemática de la despoblación y también mucho de los fondos europeos, de si se han malgastado o no, incluso unos partidos políticos sacan pecho frente a otros....Pero lo cierto es que esta tendencia de pérdida de población no ha nacido en la época de recortes, sino que es una tendencia de más de 40 años, durante los cuales ningún partido político cumple sus promesas sobre las verdaderas políticas activas de desarrollo rural que pretendan frenar esta sangría, ni tampoco los partidos en la oposición reclaman por que se cumplan.



También se ha echado en falta en los últimos discursos de investidura, alguna referencia a la realidad del medio rural, simplemente se habla de despoblación una vez al año con los datos del INE, sin que al parecer a nadie le importe lo suficiente.



Que nuestros pueblos se vacíen, por desgracia no es nada nuevo, que los que vivimos de forma continuada en un pueblo casi seamos unos "bichos raros" tampoco empieza a ser nuevo, ya que uno de los principales problemas de la despoblación también es la falta en muchas ocasiones del interés de los residentes habituales en el medio rural y también de esos residentes estacionales que llenan los pueblos durante los meses de Agosto para intentar poner freno a esta tendencia.



Todos los que vivimos en el medio rural, tanto de forma continuada como estacionalmente, debemos de ser conscientes de la importancia del problema. Los que tenemos responsabilidades al frente de los Ayuntamientos debemos concienciarnos activamente para intentar sumar y nunca restar. Los vecinos en muchas ocasiones tienen que optar por una mentalidad positiva, apostar por lo que realmente tienen en su entorno y mejorar la autoestima. Los vecinos estacionales, deben concienciarse de la importancia de acudir al pueblo de una forma regular, y no solo durante la época estival en el mes de Agosto, para poder mantener todos esos servicios, que en muchas ocasiones quedan resumidos al bar y a la tienda del pueblo.



Vivimos en una sociedad cada vez mas "urbanita", mas condicionada a las "modas", en la actualidad se está imponiendo ir al pueblo por "turismo rural" y no para residir de forma habitual. La falta de empleo es una de las principales causas de la despoblación rural, pero debemos de ser sinceros y admitir que muchos empleos están en el medio rural, pero sin embargo la residencia habitual se fija en la ciudad, ya que los pueblos no pueden competir con los servicios que ofertan los núcleos urbanos: piscina cubierta, actividades extraescolares....etc. Actualmente están condicionados a que cambien esa tendencia, y entre todos seamos capaces de poner de moda nuevamente residir en un pueblo y poner en valor los oficios tradicionales.



Todos debemos poner de nuestra parte, las administraciones deben de una vez por todas y de manera urgente poner en marcha de forma inmediata políticas activas que logren frenar la despoblación y ser capaces de atraer a nuevos pobladores. También debemos reflexionar, pero de una manera rápida ya que nuestro “enfermo” medio rural no puede admitir mucho más tiempo, que quizás las políticas puestas en marcha hasta la fecha no sean las adecuadas a razón de los datos que el INE aporta año tras año.



No debemos esperar a Enero de 2018, nuevamente tras la cabalgata de los Reyes Magos a darnos cuenta una vez más que los datos que aporta el INE siguen siendo negativos para nuestro medio rural, no es momento de quedarse de brazos cruzados.



Gonzalo Bravo Bartolomé es Alcalde Ayuntamiento de Arbancón