La espera para utilizar los nuevos contenedores soterrados se termina en cuatro zonas de Guadalajara

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Francisco Úbeda Guadalajara Medio Ambiente Residuos A partir de este viernes ha asegurado el Ayuntamiento que quedarán operativos los 67 contenedores soterrados instalados en cuatro barrios de la ciudad y que desde hace ya muchos meses permanecíabn precintados y sin otro uso que el eliminar plazas de aparcamiento para los vecinos, puesto que en todos los casos ocupan de forma ostensible la vía pública. Con la retirada de los contenedores de superficie y de las isletas de hormigón utilizadas para marcar las obras se tendría que poder recuperar algunas plazas de aparcamiento.



Según reconocen fuentes municipales "aunque llevan varios meses instalados, no se han podido poner en marcha debido a que la compañía eléctrica no había realizado los trabajos de acometida".



Los nuevos contenedores son los ubicados en la Avenida del Ejército, Avenida de Castilla, plaza de las Mártires Carmelitas, calle Boixareu Rivera y Plaza de la Antigua. En total, 15 "islas", según la denominación técnica, repàrtidas en sus cuatro barrios.



Medio año de espera para "enchufarlos"

Aunque la instalación de estos dispositivos de recogida selectiva de residuos finalizó a mediados del pasado año, "la compañía eléctrica ha tardado más de lo previsto en realizar las tareas de acometida y hasta ahora no ha presentado los preceptivos boletines de instalación", explica Francisco Úbeda, concejal responsable del área de Medio Ambiente.



Desde el Consistorio, el titular de Medio Ambiente ha insistido en agradecer públicamente a todos los vecinos de las calles y avenidas afectadas, "su comprensión" por el retraso en la puesta en servicio y "su colaboración" con el servicio de recogida de residuos durante estos meses.



Por lo tanto, a lo largo de la mañana de este viernes se empezarán a retirar de las calles citadas las isletas de hormigón y los contenedores de superficie que se utilizaban hasta ahora.



Características de los nuevos contenedores

La instalación de los contenedores soterrados formaba parte de las mejoras ofertadas por la concesionaria del servicio.

Según subrayó el alcalde, Antonio Román, durante la presentación del proyecto a los medios de comunicación, este sistema de recogida es "más limpio" y permite gestionar la recogida de residuos de forma "más eficaz" y además "fomenta el reciclaje entre los ciudadanos".



Los nuevos contenedores se prevé desprendan menos olores que los de superficie; incluso destacan que "se reduce la contaminación acústica, dado que los sistemas de recogida generan menos ruido y por lo tanto las molestias a los vecinos". Las nuevas zonas de recogida soterrada incorporan varios buzones para el vertido selectivo de residuos: vidrio, papel, cartón, envases y fracción resto. En total, son 67 los nuevos contendores.