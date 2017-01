San Antón llega con fiesta a Jadraque

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Fiestas Ocio La Hermandad de San Antón de Jadraque ya tiene todo preparado para tocar a vísperas el lunes 16 de enero. La Hermandad continúa imparable con su ritmo constante de crecimiento de hermanos y de consolidación de la agrupación que celebra este 2017 su 78 edición ininterrumpida de la festividad.



En total, en la presente edición, la Hermandad de San Antón de Jadraque cuenta con 85 hermanos, a partir de la incorporación del nuevo cofrade Mario Esteban Rojo. Precisamente, el novel hermano es sobrino del que será Mayordomo de la Hermandad en 2017, Justo Rojo Pérez. El Mayordomo entrante recibirá el bastón de mando de manos del Mayordomo saliente, cargo que le ha correspondido durante los últimos 12 meses al también jadraqueño Rubén Lozano Martínez.



Además, la Hermandad, con el propósito de mantener y consolidar una agrupación y una fiesta centenaria, cuenta con dos hermanos infantiles que aunque figuran inscritos y han sido bautizados como tales deberán confirmar su pertenencia a la Hermandad a su mayoría de edad como mandan los estatutos.



La Hermandad de San Antón de Jadraque se confirma fiel a la tradición. El Mayordomo saliente entregará la Vara de San Antón a su sucesor un bastón con el remate en plata y con más de un siglo de antigüedad, símbolo de autoridad. Precisamente, entre los adornos que procesionarán estos días por las calles de Jadraque junto a la imagen de San Antón, figura el antiguo estandarte ya restaurado.



El toque a vísperas y la reunión de cofrades en la cuesta de San Antón para ir a buscar al Mayordomo saliente está previsto a las cinco de la tarde del 16 de enero. A continuación, en la iglesia se celebrarán Oficios de vísperas y, acto seguido, pasacalles, reparto de cañamones y recorrido de bares.



La Hermandad de San Antón celebrará la merienda y baile hacia las siete y media de la tarde del día de vísperas en el restaurante “Cuatro Caminos” de la localidad. A las once de la noche del 16 de enero comenzará el encendido y recorrido de las luminarias, el encendido de las hogueras que todavía se mantienen en distintos barrios de Jadraque y que permanecerán luciendo hasta bien entrada la madrugada del 17 de enero.



En la actualidad, se conservan tres hogueras en los barrios de El Peaje, San Roque y plazuela de Fidel de la Peña Ortiz.

El encendido de las hogueras tiene su origen, al parecer, en el convencimiento de que el humo purificador de San Antón protege a los animales domésticos de las pestes. Los hermanos y demás vecinos del pueblo recorren con los músicos cada una de las hogueras, comparten dulces y vino en cada una de las paradas.



Fiesta Grande

El martes 17 de enero, los hermanos de San Antón se reúnen a las 12:30 del mediodía para ir a buscar al nuevo Mayordomo y encaminarse a la iglesia. Los Hermanos de San Antón lucirán sus capas y sombreros castellanos, el atuendo de gala típico de la época en la que se constituyó la Hermandad y la fiesta en Jadraque. Acompañados por música, los Hermanos se dirigen a Misa Mayor a las 13 horas, tras la que sacarán en procesión a San Antón, una talla del siglo XVIII, recientemente restaurada, acompañado por la bandera y el estandarte de la Hermandad.



La procesión recorre las calles de la localidad y la cuesta de San Antón, una de las calles más céntricas del pueblo con la imagen a hombros, considerada por los expertos de interés cultural, histórico y de uso litúrgico.



Será al regreso de la procesión a la iglesia, cuando tendrá lugar la bendición de los animales domésticos que se den cita a la entrada del templo. Tras la bendición, los hermanos se reúnen en la sacristía y se pasa lista. El Mayordomo Justo Rojo nombrará a cada uno de los hermanos y se pondrá falta y sanción a los ausentes sin causa mayor justificada. Aunque la Fiesta de San Antón en Jadraque es, por tradición, típicamente masculina, las esposas de los hermanos son las que se encargan de preparar al Santo y acompañan en los bailes y meriendas.



Nuevos hermanos

Concluido el almuerzo del día de la fiesta tiene lugar la Ceremonia de Pesaje en la que una gran romana determinará el peso de Mario Esteban, como nuevo de la cofradía que se anotará en el Libro de Cuentas de la Hermandad. La Hermandad cuenta además de con los Mayordormos, con 12 Hermanos Mayores.



Hay que tener en cuenta que los orígenes de la fiesta de San Antón en Jadraque se remontan al siglo XIX y que sólo se interrumpió durante la Guerra Civil. También este año, el sorteo se celebrará el miércoles 18 de enero a las once y media de la mañana en los soportales del Ayuntamiento. La fiesta se remata con la llamada “Comida de las Sobras” entre todos los hermanos.