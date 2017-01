Page acepta las condiciones de Podemos y ve más cerca la aprobación de los presupuestos regionales

Temas relacionados Podemos PSOE Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Grupo Parlamentario de Podemos han acercado posturas en cuanto a la aceptación por parte del Ejecutivo del denominado 'Plan Podemos' que garantice vivienda, rentas y suministros, lo cual suponía un "paso previo" indispensable para que la formación morada comprometiera su necesario apoyo al Proyecto de Ley de Presupuestos del presente ejercicio, si bien no queda garantizado.



Tras una reunión de cerca de dos horas encabezada por el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, y el secretario general de Podemos, José García Molina, ambos dirigentes han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han dejado patente que hay acercamiento de posturas.



Así, Martínez Guijarro ha detallado que el Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo lunes 16 de enero dará luz verde a la propuesta de Podemos, que en los últimos días ha rebajado sus pretensiones hasta el punto de exigir un "plan" en lugar de una "ley" que garantice rentas, suministros y vivienda.



Esta propuesta, según ha explicado el 'numero dos' del Gobierno regional, podría suponer un desembolso cercano a los 100 millones de euros para articular todas las medidas necesarias para darle cumplimiento.



Se iniciará la tramitación de este plan abriendo un proceso de participación ciudadana, y se dará traslado de su contenido a las Cortes regionales para que los tres grupos parlamentarios tengan conocimiento del mismo.



Paralelamente, ha indicado, "se verá la posibilidad de incrementar partidas para su implementación" dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos, el cual ya está preparado por parte del Ejecutivo y solo necesita ser aprobado por el Consejo de Gobierno para iniciar su trámite parlamentario, según las previsiones de Martínez Guijarro, antes de que acabe el mes de marzo.



Por ello, no ha descartado que una vez que el Consejo de Gobierno del lunes habilite el 'Plan Podemos', la formación morada se dé por satisfecha y comprometa su apoyo definitivo, por lo cual, si eso ocurriera, se celebraría un Consejo de Gobierno esa misma semana para darle forma finalmente al Proyecto de Ley y facilitar el visto bueno para que eche a andar en las Cortes.



Si no fuera posible la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario la próxima semana, otra opción expresada por el vicepresidente autonómico sería aplazar ese trámite a la semana siguiente.



PODEMOS AVISA DE QUE "NO ES SUFICIENTE"

Por su parte, el líder de Podemos ha querido desvincular la aceptación del Plan de su partido por parte del Gobierno con un eventual apoyo a las cuentas, ya que, ha recordado, "se dijo que era algo necesario, pero no suficiente".



Así, ha recordado que aún queda acercar posturas en otros temas como la aportación a la educación concertada, "la recuperación de la sanidad, de los servicios públicos, de la dependencia o la definición de un nuevo modelo de universidad".



"No creo que haya que hacer una identificación de que si se aprueba el Plan el lunes, ya hay presupuestos. A veces decimos algunas cosas y se entienden de una manera, pero hemos dicho solo que a partir de esta aceptación, hablaremos de las cuentas. Es arriesgado ponerle fecha", ha dicho apenas dos minutos después de que Martínez Guijarro encuadrara la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos en la próxima semana.