Ciudadanos reclama a Yolanda Ramírez (por ahora en vano) que se vaya de la Diputación

Ramírez fue la única diputada conseguida tras las elecciones de 2015 en la institución provincial alcarreña, pero con la singular circunstancia de que se convertía en la llave de la mayoría. Tras forzar la salida de Guarinos, que es vicepresidenta, Ciudadanos facilitó el mandato de José Manuel Latre. La situación se ha mantenido inalterada hasta este jueves, cuando Ramírez abandonaba el partido, perosin entregar el acta de diputada.



Ante esta situación, Alejandro Ruiz ha pedido al Partido Popular que "no genere un caso de transfuguismo" en la Corporación para conseguir mantener el Gobierno.



Tras confirmar la petición de baja del partido de Ramírez "sin alegar motivo alguno", Ruiz le ha pedido ante los medios que entregue el acta de diputada provincial en base al acuerdo firmado en Ciudadanos que obliga a hacerlo en estos casos.



El delegado territorial ha afirmado que ahora lo que esperan es que la formación 'popular' no consiga su "diputado número trece" absorbiendo a Ramírez, porque según él, a nadie se le escapa que la oposición que se hacía en la Corporación Provincial con Ramírez "no era precisamente firme y constructiva, sino que se estaba muy cerca a las líneas del PP".



Para Ruiz, si hay una cosa clara esa es que Ciudadanos "no es muleta de nadie" sino un partido "autónomo e independiente" y ahora sostiene que habían visto como en esta Corporación se había convertido en "muleta del PP", por lo que habrían pedido explicaciones a Ramírez.



Ahora lo único que esperan desde la formación naranja es que el PP en la Diputación "no haga efectiva esta muleta", insistiendo Ruiz en que tenían "fundadas sospechas" de que "aquí hay una posible acción que beneficia al PP detrás".



Según ha insistido, les consta que últimamente Ramírez "sólo estaba con el PP". "Esa no es la posición de Ciudadanos. Cuando siempre hay unas siglas detrás de una actuación, evidentemente genera unas sospechas", ha matizado.



Desde Ciudadanos se había conversado ya con ella, asegura el que hasta hace pocas horas era todavía su superior jerárquico en el partido, pero Ruiz desconoce si estas conversaciones también han existido con el PP.



En todo caso, si bien, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución provincial, la intención de Ramírez es pasarse al grupo de no adscritos, Ruiz aduce no saber aún cual será la decisión de su excompañera.



Alejandro Ruiz ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación, delante del Palacio Provincial y arropado por algunos compañeros de partido, para explicar la situación, y aunque no ha querido hablar de "disputas o guerras" con Ramírez, sí ha admitido que por su actitud en la Diputación se le habían pedido explicaciones.



Ante este hecho, la formación naranja tiene previsto, a partir de ahora, "reforzar su estructura provincial" y, a través del subdelegado provincial, Antonio del Amo, "llegar a los pueblos a los que tenían que haber llegado con la diputada provincial y no lo hicieron".



Ruiz ha aprovechado esta comparecencia para denunciar el "caciquismo" que a su juicio "arrastra" la Corporación Provincial desde hace años, tanto por parte del PP como del PSOE, "cada uno en su momento".



En este sentido ha dicho que con su entrada en la Institución Provincial se pretendía romper ese "bipartidismo" y esas "líneas clientelares" de la Corporación en favor de los ciudadanos.



En cuanto a si puede afectar lo que ha pasado en Diputación a su posición en el Ayuntamiento de la capital alcarreña, donde también Ciudadanos favoreció la investidura de Román y donde él es portavoz del grupo, ha resaltado que "cada organismo es independiente".